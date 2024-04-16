Складной смартфон Google будет называться Pixel 9 Pro Fold, а не Pixel Fold 2 — инсайдер

Ранее Google представлял только два смартфона в своей основной линейке, а также модель с индексом «a». В 2024 году так не будет — компания существенно изменила нейминг своих аппаратов, включая складной телефон, который получит название Pixel 9 Pro Fold.

По данным инсайдера Камилы Войцеховской, которая поделилась ими с Android Authority, этой осенью может появиться четвертый телефон Pixel 9, чего никто не ожидал. Следующий складной телефон Google также будет частью общей линейки. Итак, осенью выйдут следующие смартфоны:

Pixel 9 — кодовое название «tokay»

Pixel 9 Pro – «caiman»

Pixel 9 Pro XL – «komodo»

Pixel 9 Pro Fold – «comet»

Названия также были подтверждены некоторым программным обеспечением, созданным для устройств Google 2024 года. Стоит отметить, что Google называл устройство под кодовым названием «comet» как «Pixel Fold 2» до относительно недавнего этапа разработки. Вполне возможно, что название «Pixel 9 Pro Fold» также не является окончательным. Однако это то, что Google использует в настоящее время. Если Google выпустит складной телефон следующего поколения в качестве полноценного члена серии Pixel 9, то компании предстоит поработать над его соответствием флагманскому уровню.

Первый Pixel Fold некоторые считают не слишком удачным устройством. Qого было анонсировано на Google I/O 10 мая 2023 года, что делает его тем, что в Google называют устройством «середины года». Вероятно, это был первый признак того, что Google, возможно, не относился к Fold как к флагманскому аппарату, как это должно было бы быть с учетом цены $1799 долларов. Google обычно выпускает продукты Pixel на двух основных событиях каждый год: осеннее мероприятие, где главными являются флагманские телефоны Pixel, и Google I/O весной, где обычно представляют Pixel A.

В Pixel Fold покупатели получали девятимесячный процессор Tensor G2, который был лишь немного усовершенствован по сравнению с оригинальным Tensor, и только три года обновлений Android. Досадным может показаться тот факт, что через три месяца, в октябре 2023 года, Google представила серию Pixel 8. Она не только получила значительно усовершенствованную начинку на основе процессора Tensor G3, но и семилетнее обновление ОС. Также компания представила в новой серии функции искусственного интеллекта, которых не было у предшественников.

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Есть способ, которым Google сделает Pixel 9 Pro Fold достойным уровня Pixel 9: ранее сообщалось, что он Tensor G3 и вместо него будет использовать новый чип Tensor G4. Кроме того, утечка рендеров показывает, что дизайн Pixel 9 Pro Fold ближе к дизайну других устройств Pixel 9, в отличие от оригинального Pixel Fold, который больше напоминал Pixel 7, чем Pixel 8.

Интересно, что такой шаг также сделает Google едва ли не единственным производителем, который интегрирует свои складные устройства в основную линейку смартфонов. Другие бренды создают для аналогов полностью отдельные линейки, например Galaxy Fold от Samsung или Razr от Motorola. Интересно было бы знать, дебютирует ли телефон вместе с остальной серией Pixel 9 в октябре, а не на Google I/O в мае.