Складной дрон DJI Mavic Air с 4K-камерой оценивается в $799 и в чем-то он даже превосходит Mavic Pro

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Компания DJI пополнила линейку компактных дронов новой моделью – Mavic Air. В ассортименте производителя она расположится между самым доступным Spark и продвинутым полупрофессиональным Mavic Pro. Новинка в стандартной комплектации оценивается в $799, ее продажи стартуют 28 января.

Новый DJI Mavic Air одновременно похож на обе вышеупомянутые модели. С некоторых ракурсов, особенно сверху, он похож на Mavic Pro, но если посмотреть на новинку спереди, то можно увидеть в ней модель Spark. Как и модель Mavic Pro, новый Mavic Air получил складную конструкцию, что позволит с большей легкостью и удобством транспортировать и хранить устройство. Более того, Mavic Air в сложенном состоянии даже меньше, чем Spark, и при этом на 41% легче по сравнению с Mavic Pro.

С точки зрения характеристик Mavic Air ближе к Mavic Pro, что должно понравится тем, кому возможностей Spark для съемки фото и видео оказалось недостаточно. Более того, по некотором параметрам Mavic Air даже превосходит Mavic Pro.

В частности, Mavic Air получил трехосевой стабилизатор с улучшенной конструкцией крепления камеры, обеспечивающей более четкую и плавную съемку. В камере используется датчик изображения CMOS формата 1/2,3 дюйма разрешением 12 Мп и широкоугольный (ЭФР — 24 мм) объектив с максимальной диафрагмой F/2,8. Она способна записывать видео разрешением 3840х2160 пикселей с кадровой частотой до 30 к/с и битрейтом 100 Мбит/с. При более низком разрешении Full HD возможна съемка с частотой до 120 к/с для получения эффекта замедленной съемки.

Отдельно стоит отметить возможность делать композитные изображения разрешением 32 Мп путем объединения 21 отдельных кадров. Причем получить такое изображение можно за минуту. Также Mavic Air поддерживает несколько режимов съемки горизонтальных и вертикальных панорам. Также разработчики предлагают шесть режимов быстрой видеосъемки: Rocket, Dronie, Circle, Helix, Asteroid и Boomerang.

Кроме того, Mavic Air получил переработанную систему охлаждения, которая более эффективно распределяет тепло, предотвращая возможность перегрева. Благодаря обновленной системе управления полетом FlightAutonomy 2.0 с семью камерами и ИК-датчиками Mavic Air сможет отслеживать препятствия не только впереди и снизу, но и сзади. По словам производители, дрон «видит» на 20 метров вперед.

Объем встроенного хранилища составляет всего 8 ГБ, но есть слот для карты microSD. Кроме того, дрон оснащен разъемом USB-C, что позволит быстро передавать отснятые материалы на другие устройства. Беспроводной интерфейс Wi-Fi тоже есть в оснащении.

Улучшенная конструкция всенаправленных антенн обеспечивает устойчивую связь с контроллером на расстоянии до 4 км, позволяя при этом просматривать живое вещание с разрешением до 720p.

Дрон способен развивать скорость до 68 км/ч, однако емкости аккумулятора надолго не хватит даже в обычном режиме. Если точнее, максимальное время полета составляет 21 минуту — при нулевом ветре и постоянной скорости 25 км/ч. Это на пять минут больше, чем у Spark и на шесть минут меньше по сравнению с Mavic Pro. Максимальная высота, на которую может подниматься Mavic Air, – 5 км над уровнем моря. Также дрон может без проблем летать при скорости ветра до 10,5 м/с.

Из остального можно отметить поддержку жестов и новый пульт ДУ, который, кстати, входит в комплект поставки.

Габариты и масса дрона составляют 168х184х64 мм (в сложенном состоянии – 168х83х49 мм) и 430 грамм.

Дрон доступен в трех цветовых вариантах: белом, черном и красном.

Расширенный комплект с говорящим названием Fly More Combo, включающий три аккумуляторные батареи, рюкзак, зарядной кабель, зарядку-хаб, шесть пар винтов и защиту для двух пар, оценен в $999.

Источник: DJI