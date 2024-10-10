Скоро будет! «Укрпошта» обещает доставлять посылки за 1 день в 98,8% городов Украины

Гендиректор АО «Укрпошта» Игорь Смелянский заявил, что уже с ноября национальный почтовый оператор начнет доставлять посылки значительно быстрее — все благодаря специальным «роботизированным» линиям.

«Уже через четыре недели все посылки в «Укрпошта» будут обрабатываться роботизированными линиями впервые в истории. Все! Мы за этот год откроем 23 сортировочных центра — это 7 крупных хабов и 17 сортировочных центров в регионах. Это позволит доставлять в 98,8% городов Украины посылки на следующий день. В любой город, даже из Мукачево в Покровск», — рассказал Смелянский в интервью Украинскому радио (через Бизнес.Цензор).

Он также отметил, что в настоящее время посылки через АТ «Укрпошта» доходят в Лондон за 5-7 дней, в США — за 7-10, а в Австралию — за 10-14 дней. Всего за 2023 год почтовый оператор получил более 215 000 отправлений международной экспресс-доставки и отправил за границу своим партнерам более 130 000 посылок.

«Посылки из Китая, я уверен, многие люди начали заказывать через нас. И на Temu, и на Aliexpress — это 8-9 дней», — добавил Смелянский.

Также в «Укрпоште» анонсировали запуск нового приложения, в котором со временем появятся все связанные с работой оператора услуги — тоже в ноябре.

«Там можно будет увидеть все свои посылки, перенаправить, оплатить, то есть все нормальные современные сервисы. Понятно, что будем что-то добавлять постепенно… Появятся функции оплаты платежей, переводов, возможность заказать лекарства, и заказать марки».

Напомним, что сейчас «Укрпошта» ведет переговоры с почтовой службой США о соглашении, которое позволит доставлять посылки с Amazon и других американских маркетплейсов в Украину.