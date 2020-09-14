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Следующая видеокарта NVIDIA Quadro RTX получит полноценный GPU GA102 c 10752 ядрами CUDA

Следующая видеокарта NVIDIA Quadro RTX получит полноценный GPU GA102 c 10752 ядрами CUDA

Следующая видеокарта NVIDIA Quadro RTX получит полноценный GPU GA102 c 10752 ядрами CUDA


Компания NVIDIA постепенно готовится к анонсу нового поколения профессиональных видеокарт серии RTX Quadro. Предполагается, новая линейка будет анонсирована в следующем месяце. Тем не менее, некоторые сведения об этих устройствах уже просочились в сеть.

В частности, благодаря снимку экрана NVIDIA Control Panel можно ознакомиться с конфигурацией ещё не выпущенной видеокарты на базе архитектуры Ampere. Позже появилось подтверждение, что речь идёт именно об устройстве Quadro.

Видеокарта NVIDIA Quadro RTX следующего поколения (на базе архитектуры Ampere) получит 10752 CUDA ядра

Судя по имеющейся информации, видеокарта NVIDIA Quadro RTX с графическим процессором на базе архитектуры Ampere может содержать 10752 CUDA ядра и 48 ГБ памяти GDDR6. Таким образом, количество CUDA ядер на 256 больше, чем у видеокарты GeForce RTX 3090, а объём памяти в 2 раза больше. Но при этом нет поддержки памяти GDDR6X, а скорость памяти ограничена на 16, Гбит/с. Отказ от высокоскоростной памяти GDDR6X связан с тем, что Micron пока не производит чипы GDDR6X ёмкостью 16 Гбит (2 ГБ), таким образом, для достижения целевого объёма памяти оставались только чипы GDDR6. В следующем году ожидается начало производства чипов памяти GDDR6X более высокой плотности. Видеокарта обладает 384-битной шиной доступа к памяти. Пропускная способность памяти составляет 768 ГБ/с – всего на 8 ГБ/с больше, чем у модели GeForce RTX 3080.

На 5 октября NVIDIA запланировала проведение мероприятия GTC Online, на котором, вероятно, будут представлены новые видеокарты серии Quadro RTX.

Источник: videocardz

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