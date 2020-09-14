Следующая видеокарта NVIDIA Quadro RTX получит полноценный GPU GA102 c 10752 ядрами CUDA





Компания NVIDIA постепенно готовится к анонсу нового поколения профессиональных видеокарт серии RTX Quadro. Предполагается, новая линейка будет анонсирована в следующем месяце. Тем не менее, некоторые сведения об этих устройствах уже просочились в сеть.

В частности, благодаря снимку экрана NVIDIA Control Panel можно ознакомиться с конфигурацией ещё не выпущенной видеокарты на базе архитектуры Ampere. Позже появилось подтверждение, что речь идёт именно об устройстве Quadro.

Судя по имеющейся информации, видеокарта NVIDIA Quadro RTX с графическим процессором на базе архитектуры Ampere может содержать 10752 CUDA ядра и 48 ГБ памяти GDDR6. Таким образом, количество CUDA ядер на 256 больше, чем у видеокарты GeForce RTX 3090, а объём памяти в 2 раза больше. Но при этом нет поддержки памяти GDDR6X, а скорость памяти ограничена на 16, Гбит/с. Отказ от высокоскоростной памяти GDDR6X связан с тем, что Micron пока не производит чипы GDDR6X ёмкостью 16 Гбит (2 ГБ), таким образом, для достижения целевого объёма памяти оставались только чипы GDDR6. В следующем году ожидается начало производства чипов памяти GDDR6X более высокой плотности. Видеокарта обладает 384-битной шиной доступа к памяти. Пропускная способность памяти составляет 768 ГБ/с – всего на 8 ГБ/с больше, чем у модели GeForce RTX 3080.

На 5 октября NVIDIA запланировала проведение мероприятия GTC Online, на котором, вероятно, будут представлены новые видеокарты серии Quadro RTX.

Источник: videocardz