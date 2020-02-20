Новый бюджетник Sony Xperia L4 не постеснялся позаимствовать дизайн у флагмана Xperia 1, но сохранил старую SoC MediaTek Helio P22

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В прошлом квартале Sony удалось продать 1,3 млн смартфонов, что соответствует более чем двухкратному росту относительно предыдущего квартала. Многие с большим нетерпением ждали следующего флагмана Sony Xperia 5 Plus (хотя бы потому, что на рендерах он блистал дизайном на фоне того однообразия, что мы видим сейчас) — презентация должна была пройти 23 февраля в рамках MWC 2020, которую, как известно, отменили из-за вспышки коронавируса. Пока неясно, когда теперь ждать анонса Xperia 5 Plus, но сегодня Sony представила свой первый смартфон в этом году — бюджетник Xperia L4, являющийся преемником прошлогодней модели Xperia L3. И он весьма странный.

Xperia L4 заимствует дизайн у прошлогоднего флагмана Xperia 1 — здесь и вытянутый экран 21:9, и тройная камера и боковой сканер отпечатков пальцев. И на этом сходства с флагманской моделью заканчиваются, характеристики у Xperia L4 — нарочито бюджетные.

Вытянутый «кинематографический» экран Xperia L4 — ЖК-панель диагональю 6,2 дюйма разрешением HD+ (21:9). Напомним, Xperia L3 оснащался ЖК-экраном аналогичного разрешения, но размером 5,7 дюйма (18:9). Платформа осталась старая — MediaTek Helio P22. Объем оперативной памяти тоже прежний — 3 ГБ, а вот флэш-памяти стало вдвое больше — 64 ГБ.

Основная камера представлена сенсорами разрешением 13, 5 и 2 Мп (вместо 13 и 2 Мп у Xperia L3), фронтальная камера осталась восьмимегапиксельная. Также сохранен разъем 3,5 мм. Корпус — по-прежнему пластиковый. Из остального можно отметить поддержку карт памяти microSDXC, Wi-Fi (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.0 и чип NFC.

Емкость аккумуляторной батареи увеличилась с 3300 до 3580 мА·ч, но экран тоже вырос, так что прирост автономности маловероятен. Зато появилась поддержка быстрой зарядки, но, увы, мощность не уточняется.

Смартфон Xperia L4 поступит в продажу «весной» в двух цветах (черном и синем). Увы, о цене данных нет, но у Sony, как известно параметры редко соотносятся с ценой, так что чудо ждать особо не приходится.

Источник: GSM Arena