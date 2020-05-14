Эх, Sony. Продажи смартфонов компании упали до минимума за 10 лет





Свежий финансовый отчет Sony мы уже успели детально разобрать в предыдущем материале (все основные финпоказатели падают на фоне грядущей смены поколений консолей), но «успехи» подразделения Mobile Communications (MC), ответственного за выпуск смартфонов, решили выделить в отдельную новость.

Не секрет, что с продажами смартфонов у Sony уже давно все из рук вон, но теперь можно оценить текущее положение дел. Так вот, за три месяца с января по март Sony продала… 0,4 млн смартфонов. Этот результат оказался самым плохим за последние 10 лет. Из диаграммы хорошо видно, что переломный момент произошел в 2016 году, когда продажи рухнули более чем вдвое. К слову, в минувшем квартале поставки сократились в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это еще один абсолютный антирекорд.

За весь 2019 финансовый год Sony поставила на рынок всего 3,2 миллиона смартфонов Xperia, что является самым худшим результатом за все время. Для сравнения, результат за 2018 год — 6,5 миллиона смартфонов. Рискнем предположить, что текущий год будет еще хуже, учитывая отсутствие каких-либо изменений в стратегии производителя. Пожалуй, с «успехами» Sony на рынке смартфонов могут сравниться только LG и HTC.

Напомним, в модельном ряде 2020 года — флагман Xperia 1 II, середняк Xperia 10 II и бюджетник Xperia L4. Пока в продаже есть только Xperia L4, тогда как Xperia 1 II и Xperia 10 II появится на полках магазинов только в июне.

Источник: GSM Arena