Смартфон Honor Play 3e оценивается в $100, но характеристики у него весьма скудные





Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, пополнил свой ассортимент новым смартфоном Honor Play 3e. Это самый доступный и простой аппарат в актуальной линейке бренда: он расположится на ступеньку ниже модели Honor Play 3, представленной около недели назад, и будет играть в ценовой категории $100. Именно в такую сумму оценена базовая версия Honor Play 3e.

Разумеется, при такой цене на изыски и оригинальность особо не рассчитываешь. Но и в этом сегменте порой встречаются достаточно интересные предложения. Несмотря на современный дизайн передней панели (экран с каплевидным вырезом и не самыми толстыми рамками) и оригинальное оформление задней панели (разделена на две части, которые оформлены по-разному), Honor Play 3e, увы, к таковым не относится, по крайней мере если оценивать сугубо с технической стороны. Такое ощущение, что характеристиками пожертвовали в угоду дизайна.

Сердцем Honor Play 3e служит SoC MediaTek Helio P22 (MT6762) — это далеко не новая и не самая производительная платформа в бюджетном сегменте. Оперативной памяти у аппарата имеется всего 2 ГБ, флэш-памяти — 16 ГБ. Есть модификации с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, но она уже попадает в диапазон $130.

Смартфон получил дисплей IPS диагональю 5,71 дюйма и разрешением 1520х720 пикселей, занимающий 84,6% площади фронтальной панели и отмеченный сертификатом TUV Rheinland. Последний гарантирует защиту глаз пользователей от синего света.

Пара камер характеризуется разрешением 13 и 5 Мп. Емкость аккумулятора — 3020 мА·ч. Ни быстрой зарядки, ни порта USB-C, ни NFC нет. Зато есть Android Pie с оболочкой EMUI 9.1, стандартный разъем 3,5 мм для наушников и тройной слот для карт SIM и карты памяти.

Габариты и масса модели — 147,13х70,78х8,45 мм и 146 граммов. Смартфон предлагается в черном, синем и золотом цветах.

Как отмечало выше, технически Honor Play 3e выглядит не очень привлекательно на фоне предложений конкурентов. Для сравнения, Redmi 7 основан на гораздо более производительной Snapdragon 632 и даже у Redmi 7A более привлекательная платформа и аккумулятор побольше. Кроме того, на походе Redmi 8 и Redmi 8A, которые в плане характеристик должны быть гораздо интереснее. Ну и только сегодня был представлен Samsung Galaxy M10s — при цене $130 он предлагает большой экран AMOLED с каплевидным вырезом, аккумулятор на 4000 мА•ч, USB-C и даже быструю зарядку.

Источник: Vmall