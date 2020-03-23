Смартфон Redmi Note 9S представлен официально — это глобальная версия Redmi Note 9 Pro

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Как и ожидалось, суббренд Redmi компании Xiaomi сегодня справил глобальную премьеру нового бюджетного смартфона Redmi Note 9S. Напомним, под названием Redmi Note 9S скрывается международная версия смартфона Redmi Note 9 Pro, вышедшего в Индии на прошлой неделе.

Redmi Note 9S — полная копия Redmi Note 9 Pro, который выступает упрощенной версией Redmi Note 9 Pro Max. Внешне глобальная версия Redmi Note 9 Pro ничем не отличается от старшей модели Redmi Note 9 Pro Max, а технические отличия можно пересчитать на пальцах одной руки: главный модуль камеры Redmi Note 9 Pro — 48-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL GM2 вместо 64-мегапиксельного, разрешение фронтальной камеры вдвое ниже — 16 Мп, конфигурации памяти — 6/64 ГБ и 6/128 ГБ, а пиковая мощность зарядки ограничена 18 Вт вместо 33 Вт.

В остальном же Redmi Note 9S ничем не отличается от Redmi Note 9 Pro Max. То есть, в конфигурации все та же SoC Qualcomm Snapdragon 720G, ЖК-экран диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей с отверстием по центру под камеру (это первый такой экран в серии и производитель даже придумал ему собственное название Tiny DotDisplay), стекло Corning Gorilla Glass 5 с обеих сторон и аккумулятор емкостью 5020 мА•ч. Защита от брызг P2i тоже имеется.

Разъем 3,5 мм и инфракрасный порт для управления бытовой техникой в Redmi Note 9S тоже имеются, а вот модуль NFC не упоминается.

Для Redmi Note 9S заявлены те же три цвета корпуса что и для Redmi Note 9 Pro: Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black. Старт продаж намечен на 7 апреля. В Малайзии, например, Redmi Note 9S оценен в эквивалент €165 и €190 за версии 4/64 и 6/128 ГБ соответственно.

Одновременно с Redmi Note 9S была представлено специальное фанатское издание MFF 2020 Limited Edition, выделяющееся внешним оформлением (цвет и лого на задней панели). Оно выйдет ограниченным тиражем в 2020 штук, и будет продаваться в рамках фестиваля Mi Fan Festival — таким образом производитель решил отметить свое 10-летие.

Когда и почем Redmi Note 9S можно будет купить в Украине, пока неизвестно.

Источник: GSM Arena