Смартфон Samsung Galaxy Note10 Lite получил процессор Exynos 9810 и Android 10, его выход ожидается в мае 2020 года





Как сообщают осведомлённые источники, компания Samsung работает над созданием нового смартфона Galaxy Note10. Это будет более доступная модификация под названием Galaxy Note10 Lite (модельный номер SM-N770).

Данное устройство уже было замечено на платформе Geekbench, что позволяет узнать некоторые сведения о грядущем смартфоне. В частности, в нём используется процессор Exynos 9810 с частотой 1,79 ГГц. Аппарат содержит 6 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 10. По данным тестового пакета Geekbench 5, смартфон Samsung Galaxy Note10 Lite набирает 667 баллов в одноядерном тесте и 2030 баллов в многоядерном тесте. Напомним, процессор Exynos 9810 ранее использовался компанией Samsung в прошлогодних флагманских смартфонах Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy Note9. Дополнительно упоминается наличие 128 ГБ встроенной флэш-памяти и дисплея Infinity-O с отверстием.

Также стало известно, что комплектный стилус S Pen, который прилагается к модели SM-N770, уже прошёл сертификацию Федеральной комиссии связи США (FCC). Это устройство оснащено модулем связи Bluetooth и гироскопом. Последний обеспечит поддержку функции Air Actions. Размеры стилуса составляют 5,80×4,35×105,18 мм. Если верить документам FCC, то выход стилуса (и смартфона Galaxy Note10 Lite) запланирован лишь на мая 2020 года. Это противоречит предыдущим слухам, которые утверждали, что анонс состоится уже в декабре 2019 года. Если же новая информация верна, то модель Galaxy Note10 Lite появится на рынке уже через 3 месяца после выхода линейки Galaxy S11 и незадолго до анонса Galaxy Note 11, который традиционно ожидается в августе. Вероятно, выход этого устройства в указанный промежуток времени позволит подстегнуть продажи смартфонов Samsung в середине 2020 года.

Ещё больше путаницы с этой моделью добавляет информация с ресурса Sammobile. Сообщается, что на некоторых рынках это устройство может выйти под названием Galaxy A81. Это объясняется тем фактом, что Galaxy A81 имеет модельный номер SM-AN815F, а буква N в модельных названиях у корейской компании применяется для обозначения смартфонов линейки Note. Например, Galaxy Note10 имеет модельный номер SM-N970, а Galaxy Note 9 – SM-N960. Таким образом, включение буквы N к модельному номеру Galaxy A81 предполагает, что этот смартфон может поставлять со стилусом S Pen и может представлять собой результат ребрендинга Galaxy Note10 Lite.

Источник: gizmochina