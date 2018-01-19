Смартфон среднего уровня LG X4+ защищен по стандарту MIL-STD-810G

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LG представила на южнокорейском рынке новый смартфон – X4+. И хотя конкретная модель в силу своего географического позиционирования для нас особого интереса не представляет, проигнорировать анонс мы не можем, ведь, во-первых, – защищенные смартфоны от ведущих производителей выходят, к сожалению, крайне редко, а во-вторых, нельзя полностью исключать возможность выпуска варианта для Европы.

Итак, смартфон LG X4+, как вы уже поняли, выделяется защищенным исполнением. Говоря конкретнее, устройство имеет сертификат американского военного стандарта MIL-STD-810, определяющего устойчивость к высоким и низким температурам (диапазон рабочих температур простирается от -20°С до +60°С), вибрации, ударам и падениям.

По остальным техническим параметрам новинка является типичным смартфоном среднего уровня. Основой устройства служит SoC Snapdragon 425, в распоряжение которой отведено всего 2 ГБ ОЗУ. Экран выполнен по технологии IPS и при диагонали 5,3 дюйма характеризуется разрешением 1280х720 пикселей. Внутреннее хранилище объемом 32 ГБ можно расширить картами памяти microSD.

Основная камера характеризуется разрешением 13 Мп, а во фронтальной установлен сенсор разрешением 5 Мп.

Из средств проводного и беспроводного подключения есть Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC и USB-C. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев на задней панели и поддержку платежного сервиса LG Pay.

Емкость батареи составляет 3000 мА·ч, что не является рекордным показателям, но при таких характеристиках это дает надежду на неплохую автономность.

Еще LG X4+ может похвастать встроенным ЦАП, обеспечивающим возможность воспроизведения звука в формате 32 бита/192 кГц.

Смартфон LG X4+ поставляется с ОС Android 7.0 Nougat.

При размерах 148,6х75,1х8,6 мм устройство весит 172,3 г. Стоимость LG X4+ составляет около $280, покупателям на выбор предложат синий и лиловый цвета корпуса.

Источник: Gizmochina