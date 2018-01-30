Смартфон Vivo Xplay7 должен получить 10 ГБ ОЗУ (и 512 ГБ флэш-памяти)

На прошлой неделе китайская компания Vivo, которая вместе с Oppo входит в группу BBK Electronics, как известно, официально представила первый в мире смартфон с дактилоскопом под экраном. Изначально показанная еще на CES 2018 новинка в итоге получила название Vivo X20 Plus UD, хотя изначально сообщалось, что этим долгожданным смартфоном с подэкранным сканером отпечатков пальцев окажется модель Vivo Xplay7. Новые данные указывают, что модель Vivo Xplay7 не списали, и она окажется не менее интересной.

Оставляя в стороне вопрос целесообразности наделения смартфонов огромным объемом ОЗУ, сразу сообщаем, что Vivo Xplay7, если верить утечке PPT-слайдов с характеристиками, получит целых 10 ГБ оперативной памяти, что станет новым рекордом в сегменте. На сегодняшний день на рынке встречаются лишь модели с максимальным объемом ОЗУ 8 ГБ.

Кроме того, эти же слайды, которые, предположительно имеют отношение к презентации новинки, подтверждают SoC Snapdragon 845 и 512 ГБ флэш-памяти в топовой модификации. Предусмотрена версия и с 256 ГБ флэш-памяти. Добавим сюда предыдущие слухи, приписывающие смартфону 6-дюймовый экран разрешением 4K и сложно представить устройство с более флагманскими характеристиками, чем эта потенциальная новинка. Да, как можно увидеть на предполагаемых изображениях, сканер отпечатков у Vivo Xplay7 тоже размещен под поверхностью экрана, как и у Vivo X20 Plus UD.

Когда будет представлена новинка и сколько будет стоить при таких то характеристиках – вопрос, на который у нас пока нет ответа.

Источник: gizchina