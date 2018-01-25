Первый в мире смартфон со сканером отпечатков под экраном Vivo X20 Plus UD представлен официально с ценником $565 и стартом продаж 1 февраля

После ряда утечек и демонстрации работающего образца на CES 2018 китайская компания Vivo наконец официально представила первый в мире коммерческий смартфон со встроенным под экран сканером отпечатков пальцев. Модель получила обозначение Vivo X20 Plus UD, где приставка UD обозначает “под дисплеем” (“under display”). Также были объявлены стоимость и сроки начала продаж новинки.

Как нетрудно догадаться, новинка построена на уже существующей модели Vivo X20 Plus, от которой отличается иным блоком камер и скрытым сканером отпечатков Synaptics Clear ID 9500. По словам разработчиков, их сканер работает вдвое быстрее, чем современные системы распознавания лиц. Более того, по заверениям производителя, новый датчик Clear ID в плане безопасности ничем не уступает модели FS9100, установленной в Galaxy S8 и других флагманах, а различные факторы вроде угла касания, мокрых рук и температурных условиях никак не влияют на работу датчика.

Смартфон Vivo X20 Plus UD оснащается AMOLED-матрицей с диагональю 6,43-дюйма, соотношением сторон 18:9 и Full HD+ разрешением в 2160×1080 пикселей. В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерный чипсет среднего класса Qualcomm Snapdragon 660 (8 x Kryo 260, Adreno 512), дополненный 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Емкость батареи составляет 3900 мАч, что позволяет рассчитывать на довольно продолжительное время автономной работы. Смартфон Vivo X20 Plus UD оснащается сдвоенной основной камерой на основе двух 13 Мп модулей, тогда как обычная модель без приставки UD располагала блоком из двух 5 Мп модулей.

На начальном этапе модель будет продаваться только в Китае, где местные пользователи смогут оставить предзаказ на Vivo X20 Plus UD начиная с 29 января и получить его уже 1 февраля по цене порядка $565 (3,598 юаней). Компания предупреждает, что встроенный под экран сенсор не сможет работать со слишком толстыми защитными пленками и стеклами, поэтому предлагает в комплекте поставки подходящую защитную пленку и собирается публиковать на официальном сайте список гарантированно совместимых средств защиты.

Источник: GSMarena