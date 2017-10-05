Смартфоны Samsung Galaxy A5 и Galaxy A7 образца 2018 года получат дисплеи Infinity Display и внешне будут похожи на Galaxy S8

Компания Samsung в настоящее время готовит к выходу новые смартфоны Galaxy A5 и Galaxy A7 образца 2018 года. И вот сейчас в сети появились качественные изображения новинок, позволяющие рассмотреть устройства со всех сторон. Точнее говоря, на изображениях показана модель Galaxy A7 (2018), но это не имеет особого значения, поскольку Galaxy A5 будет выглядеть точно так же.

Прежде всего отметим, что в данном случае речь идет о четвертом поколении смартфонов линейки Galaxy A, относящихся к среднему уровню. И на сей раз середнячки южнокорейского гиганта снова претерпят значительные изменения. В частности, обновленные устройства примерят на себя экраны Infinity Display с тонкими рамками и соотношением сторон 18,5:9. Причем по краям имеется изгиб для плавного перетекания в боковые грани корпуса, характерный флагманской модели Galaxy S8.

Как видно, камера на задней панели одинарная, вероятно, сдвоенную производитель решил оставить для моделей следующего (пятого) поколения. Особый интерес вызывает местоположение сканера отпечатков пальцев – под камерой. Оно здесь явно более удачное, нежели у Galaxy S8 и Galaxy Note8.

Наконец, на боковой грани можно увидеть новую физическую клавишу. С учетом ее расположения становится очевидно, что она предназначена для запуска голосового помощника Bixby. Важно отметить, что самая младшая модель линейки – Galaxy A3 (2018) – с большой вероятностью может не получить ни дисплея Infinity Display, ни отдельной клавиши для Bixby. Но точных данных на этот счет пока нет.

Анонс нового поколения смартфонов Galaxy A (2018) ожидается в январе.

Источник: GSM Arena