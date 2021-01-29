Результаты Exynos с GPU Radeon в GFXBench — в этих тестах SoC Samsung до двух раз быстрее Apple A14 Bionic

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Результаты тестирования инженерного образца SoC Samsung Exynos со встроенной графикой AMD Radeon в тестовом пакете GFXBench, где платформа показывает до двух раз более высокую производительность, нежели Apple A14 Bionic, интригуют, но пока слишком рано делать окончательные выводы.

В 2019 года Samsung заключила партнерство c AMD, чтобы лицензировать графические IP-ядра последней для использования в собственных однокристальных системах Exynos для мобильных устройств. На недавней презентации новейшей флагманской платформы Exynos 2100 (Galaxy S21) компания Samsung объявила об успешном применении RDNA во флагманских моделях Exynos, запланированных к выходу в 2021-2022 годах. Буквально на днях хорошо зарекомендовавший себя сетевой информатор под ником Ice Universe сообщил, что первые подобные решения ожидаются во втором полугодии 2021 года.

We will see Samsung release Samsung × AMD GPUs in the second or third quarter of 2021, which will be used in the next Exynos 2xxx and next Exynos 1xxx processors, Samsung may change the release time of the new processors. — Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2021

На соответствующие записи в базе GFXBench, относящиеся к грядущей SoC Samsung Exynos с графикой Radeon, обратил ресурс Tom’s Hardware. Вот результаты этой SoC в сравнении с Apple Bionic A14.

Тест GFXBench Samsung Exynos с графикой Radeon Apple Bionic A14 (iPhone 12 Pro) Manhattan 3.1 181,8 FPS 146,4 FPS Aztek Normal 138,25 FPS 79,8 FPS Aztek High School 58 FPS 30,5 FPS

Как видим, в зависимости от теста превосходство Exynos над Apple Bionic A14 варьируется в пределах от 25–100%, что, безусловно, впечатляет. Но лучше пока воздержаться от преждевременных выводов по ряду причин.

Во-первых, в мае 2020 года мы уже знакомились с результатами тестирования инженерных образцов SoC Samsung с графикой AMD RDNA, и новые данные в точности совпадают со старыми. И это странно — возможно, это вовсе не новые результаты. Как бы там ни было, показатели серийных чипов могут быть как выше благодаря оптимизациям, так и ниже вследствие ограничений из-за требований по тепловыделению и энергопотреблению для конкретного серийного устройства.

Во-вторых, GFXBench на iOS работает с использованием API Metal, а на Android — с OpenGL и Vulkan, под которые бенчмарк лучше «‎заточен».

В-третьих, один синтетический тест в отсутствии каких-либо других данных — хорошо, но для окончательных выводов нужно дождаться полноценных тестов.

Ну и в-четвертых, не стоит забывать, что Apple Bionic A14 вышла еще в конце прошлого года и сейчас Apple вовсю работает над более мощными версиями ARM-чипов M1.

Если же приведенная инсайдером информация о сроках правдива, то первым устройством Samsung на базе SoC Exynos с графикой AMD может стать смартфон-планшет Galaxy Z Fold 3, ожидающийся летом.

Ранее в сети появились данные о разработке мощного варианта Exynos с графикой AMD для ноутбуков с ОС Windows 10 on ARM, а также некоей специальной версии для Google.