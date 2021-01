Результаты Exynos с GPU Radeon в GFXBench — в этих тестах SoC Samsung до двух раз быстрее Apple A14 Bionic

Результаты тестирования инженерного образца SoC Samsung Exynos со встроенной графикой AMD Radeon в тестовом пакете GFXBench, где платформа показывает до двух раз более высокую производительность, нежели Apple A14 Bionic, интригуют, но пока слишком рано делать окончательные выводы.

В 2019 года Samsung заключила партнерство c AMD, чтобы лицензировать графические IP-ядра последней для использования в собственных однокристальных системах Exynos для мобильных устройств. На недавней презентации новейшей флагманской платформы Exynos 2100 (Galaxy S21) компания Samsung объявила об успешном применении RDNA во флагманских моделях Exynos, запланированных к выходу в 2021-2022 годах. Буквально на днях хорошо зарекомендовавший себя сетевой информатор под ником Ice Universe сообщил, что первые подобные решения ожидаются во втором полугодии 2021 года.

We will see Samsung release Samsung × AMD GPUs in the second or third quarter of 2021, which will be used in the next Exynos 2xxx and next Exynos 1xxx processors, Samsung may change the release time of the new processors.

