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Результаты Exynos с GPU Radeon в GFXBench — в этих тестах SoC Samsung до двух раз быстрее Apple A14 Bionic

Результаты Exynos с GPU Radeon в GFXBench — в этих тестах SoC Samsung до двух раз быстрее Apple A14 Bionic

Результаты Exynos с GPU Radeon в GFXBench — в этих тестах SoC Samsung до двух раз быстрее Apple A14 Bionic


Результаты тестирования инженерного образца SoC Samsung Exynos со встроенной графикой AMD Radeon в тестовом пакете GFXBench, где платформа показывает до двух раз более высокую производительность, нежели Apple A14 Bionic, интригуют, но пока слишком рано делать окончательные выводы.

В 2019 года Samsung заключила партнерство c AMD, чтобы лицензировать графические IP-ядра последней для использования в собственных однокристальных системах Exynos для мобильных устройств. На недавней презентации новейшей флагманской платформы Exynos 2100 (Galaxy S21) компания Samsung объявила об успешном применении RDNA во флагманских моделях Exynos, запланированных к выходу в 2021-2022 годах. Буквально на днях хорошо зарекомендовавший себя сетевой информатор под ником Ice Universe сообщил, что первые подобные решения ожидаются во втором полугодии 2021 года.

На соответствующие записи в базе GFXBench, относящиеся к грядущей SoC Samsung Exynos с графикой Radeon, обратил ресурс Tom’s Hardware. Вот результаты этой SoC в сравнении с Apple Bionic A14.

Тест GFXBenchSamsung Exynos с графикой RadeonApple Bionic A14 (iPhone 12 Pro)
Manhattan 3.1181,8 FPS146,4 FPS
Aztek Normal138,25 FPS79,8 FPS
Aztek High School58 FPS30,5 FPS

 

Как видим, в зависимости от теста превосходство Exynos над Apple Bionic A14 варьируется в пределах от 25–100%, что, безусловно, впечатляет. Но лучше пока воздержаться от преждевременных выводов по ряду причин.

Во-первых, в мае 2020 года мы уже знакомились с результатами тестирования инженерных образцов SoC Samsung с графикой AMD RDNA, и новые данные в точности совпадают со старыми. И это странно — возможно, это вовсе не новые результаты. Как бы там ни было, показатели серийных чипов могут быть как выше благодаря оптимизациям, так и ниже вследствие ограничений из-за требований по тепловыделению и энергопотреблению для конкретного серийного устройства.

Во-вторых, GFXBench на iOS работает с использованием API Metal, а на Android — с OpenGL и Vulkan, под которые бенчмарк лучше «‎заточен».

В-третьих, один синтетический тест в отсутствии каких-либо других данных — хорошо, но для окончательных выводов нужно дождаться полноценных тестов.

Ну и в-четвертых, не стоит забывать, что Apple Bionic A14 вышла еще в конце прошлого года и сейчас Apple вовсю работает над более мощными версиями ARM-чипов M1.

Если же приведенная инсайдером информация о сроках правдива, то первым устройством Samsung на базе SoC Exynos с графикой AMD может стать смартфон-планшет Galaxy Z Fold 3, ожидающийся летом.

Ранее в сети появились данные о разработке мощного варианта Exynos с графикой AMD для ноутбуков с ОС Windows 10 on ARM, а также некоей специальной версии для Google.

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