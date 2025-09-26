Snapdragon 8 Elite Gen 5 стал самым быстрым мобильным процессором, но потребляет на 61% больше, чем Apple A19 Pro

Только вчера Qualcomm представила свой новый мобильный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в сети уже прокатилась первая волна бенчмарков инженерного образца этого чипа. Она показала, что Qualcomm поставила на первое место максимальную производительность процессора, но за это придется расплачиваться увеличенным энергопотреблением. По сравнению с предшественником Snapdragon 8 Elite Gen 5 оказался на 22,5% быстрее. Однако A19 Pro показывает на 42% более высокую эффективность в тесте performance per watt (производительность на ватт).

Производительность

Новые результаты тестов свидетельствуют: новый флагман стал самым быстрым мобильным процессором в мире. В то же время ради такого преимущества Snapdragon 8 Elite Gen 5 пришлось пожертвовать энергоэффективностью — в Geekbench 6 он потребляет на 61% больше энергии, чем Apple A19 Pro.

Geekerwan детально проанализировал производительность Snapdragon 8 Elite Gen 5 в режиме нагрузки одного и нескольких ядер. В Geekbench 6 Apple A19 Pro снова удерживает первенство в задачах с одним потоком: его результат — 4019 баллов против 3846 у Snapdragon 8 Elite Gen 5, то есть лишь на 4,5% выше. Это свидетельствует, что Qualcomm постепенно сокращает отрыв.

А вот в многоядерном тесте ситуация другая: Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 22,5% быстрее предыдущего Snapdragon 8 Elite и набрал 12 546 баллов, что сделало его самым мощным процессором в мире. Он также на 13,5% обогнал A19 Pro, но здесь важную роль играет энергопотребление.

Инженерный образец Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Geekbench 6 потребляет до 19,5 Вт, тогда как A19 Pro тратит лишь 12,1 Вт, набирая 11 054 балла. Dimensity 9500 (инженерный образец) показал 10 716 баллов при 18 Вт. Это означает, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 стал самым быстрым, но только благодаря существенно большему потреблению энергии.

Эффективность

С точки зрения эффективности (количество баллов на ватт) картина выглядит так:

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (инженерный образец) — 643,38 балла/Вт A19 Pro (серийный образец) — 913,55 балла/Вт Dimensity 9500 (инженерный образец) — 595,33 балла/Вт

Таким образом, A19 Pro имеет на 42% более высокую эффективность в Geekbench 6 по сравнению со Snapdragon 8 Elite Gen 5 Dimensity 9500 оказался наименее эффективным среди 3-нм чипсетов на техпроцессе класса N3P.

Итак, Snapdragon 8 Elite Gen 5 безоговорочно стал новым рекордсменом в многоядерных тестах Geekbench 6, но Apple A19 Pro все еще удерживает преимущество в одноядерных задачах и значительно опережает конкурентов по энергоэффективности.

Важно учитывать, что эти данные базируются на инженерных образцах, тогда как коммерческие устройства могут продемонстрировать другие результаты.

Источник: wccftech