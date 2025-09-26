banner
Новости Технологии 26.09.2025 comment views icon

Snapdragon 8 Elite Gen 5 стал самым быстрым мобильным процессором, но потребляет на 61% больше, чем Apple A19 Pro

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Snapdragon 8 Elite Gen 5 став найшвидшим мобільним процесором, але споживає на 61% більше, ніж Apple A19 Pro

Только вчера Qualcomm представила свой новый мобильный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в сети уже прокатилась первая волна бенчмарков инженерного образца этого чипа. Она показала, что Qualcomm поставила на первое место максимальную производительность процессора, но за это придется расплачиваться увеличенным энергопотреблением. По сравнению с предшественником Snapdragon 8 Elite Gen 5 оказался на 22,5% быстрее. Однако A19 Pro показывает на 42% более высокую эффективность в тесте performance per watt (производительность на ватт).

Производительность

Новые результаты тестов свидетельствуют: новый флагман стал самым быстрым мобильным процессором в мире. В то же время ради такого преимущества Snapdragon 8 Elite Gen 5 пришлось пожертвовать энергоэффективностью — в Geekbench 6 он потребляет на 61% больше энергии, чем Apple A19 Pro.

Geekerwan детально проанализировал производительность Snapdragon 8 Elite Gen 5 в режиме нагрузки одного и нескольких ядер. В Geekbench 6 Apple A19 Pro снова удерживает первенство в задачах с одним потоком: его результат — 4019 баллов против 3846 у Snapdragon 8 Elite Gen 5, то есть лишь на 4,5% выше. Это свидетельствует, что Qualcomm постепенно сокращает отрыв.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 став найшвидшим мобільним процесором, але споживає на 61% більше, ніж Apple A19 Pro

А вот в многоядерном тесте ситуация другая: Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 22,5% быстрее предыдущего Snapdragon 8 Elite и набрал 12 546 баллов, что сделало его самым мощным процессором в мире. Он также на 13,5% обогнал A19 Pro, но здесь важную роль играет энергопотребление.

Инженерный образец Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Geekbench 6 потребляет до 19,5 Вт, тогда как A19 Pro тратит лишь 12,1 Вт, набирая 11 054 балла. Dimensity 9500 (инженерный образец) показал 10 716 баллов при 18 Вт. Это означает, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 стал самым быстрым, но только благодаря существенно большему потреблению энергии.

Эффективность

С точки зрения эффективности (количество баллов на ватт) картина выглядит так:

  1. Snapdragon 8 Elite Gen 5 (инженерный образец) — 643,38 балла/Вт
  2. A19 Pro (серийный образец) — 913,55 балла/Вт
  3. Dimensity 9500 (инженерный образец) — 595,33 балла/Вт

Таким образом, A19 Pro имеет на 42% более высокую эффективность в Geekbench 6 по сравнению со Snapdragon 8 Elite Gen 5 Dimensity 9500 оказался наименее эффективным среди 3-нм чипсетов на техпроцессе класса N3P.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 став найшвидшим мобільним процесором, але споживає на 61% більше, ніж Apple A19 Pro

Итак, Snapdragon 8 Elite Gen 5 безоговорочно стал новым рекордсменом в многоядерных тестах Geekbench 6, но Apple A19 Pro все еще удерживает преимущество в одноядерных задачах и значительно опережает конкурентов по энергоэффективности.

Важно учитывать, что эти данные базируются на инженерных образцах, тогда как коммерческие устройства могут продемонстрировать другие результаты.

Источник: wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первый тест AMD Ryzen 5 5500X3D: новинка AM4 почти не уступает 5600X3D
Arm представила ядра Lumex и графику Mali G1-Ultra для смартфонов: ускорение ИИ и +40% FPS в играх
Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5: +20% производительности и +35% энергоэффективности
NVIDIA покупает акции Intel на $5 млрд: компании создадут чипы x86 с GPU RTX для ПК и ИИ
Fabric8Labs анонсирует 3D-печать радиаторов прямо на процессорах — "пиксельная точность", оптимизированная микроструктура
Два шага до мусорного: Intel получила кредитный рейтинг BBB, компания имеет проблемы с чипами Panther Lake
На AMD Threadripper Pro 9995WX запустили 400 копий Doom одновременно — или 8 копий Crysis
Процессоры AMD вытесняют Intel из Steamс долей 40%, видеокарты NVIDIA RTX 50 мощно врываются
Представлен Xiaomi 17: компактный флагман с Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 7000 мАч дешевле €600
Взлет ПК-гейминга: продажи компьютеров и компонентов выросли на 35%
GPD WIN 5: первая портативная консоль с AMD Ryzen AI Max+ 395 выдает более 200 FPS в Wukong
Бессмертные AM4 и Zen 4: AMD представила 4 процессора для старой и новой платформы
Процессоры Apple A19 Pro на 150% быстрее предшественников: отличия чипов iPhone 17/Pro/Air
Intel Jaguar Shores: новый ИИ-процессор компании появился на фото
Никаких 150%: чип Apple A19 Pro лишь на 17% быстрее предшественника и отстает от будущих конкурентов
Все, что известно о Snapdragon 8 Elite Gen 5: увеличенные частоты и производительность с меньшим потреблением энергии
Дорожная карта AMD рассказывает, когда выйдут ноутбуки на Zen 6
Новый абсолютный рекорд разгона от Intel Core i9-14900KF — 9130,33 МГц
Микрофлюиды: Microsoft интегрирует жидкостное охлаждение в кремний процессоров
Будущее портативных консолей: AMD Z2 Extreme обгоняет Core Ultra 7 258V в играх
Вышли процессоры Snapdragon X2 Elite: 5 ГГц и более 30% прирост производительности с уменьшением энергопотребления
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить