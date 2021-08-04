Sony больше не раскрывает показатели продаж смартфонов Xperia — соответствующая строка исчезла из отчета





В сегодняшнем квартальном отчете Sony с рекордными финансовыми результатами (в основном благодаря успехам игрового подразделения) не оказалось привычных данных о продажах Xperia — компания больше не выделяет смартфоны как основную категорию и убрала соответствующую строку из отчета.

В 2020 года Sony провела очередную реструктуризацию, объединив отделы Imaging Products & Solutions (IP&S), Home Entertainment & Sound (HE&S) и Mobile Communications (MC) в одно подразделение под названием Electronics Products & Solutions (EP&S) — в минувшем квартале оно показало третий результат по объему выручки после PlayStation и финансовых сервисов. Этой реструктуризации предшествовало еще несколько антикризисных шагов, нацеленных на спасение мобильного бизнеса, которое с 2016 года стабильно терпело убытки. И все эти усилия не прошли даром — во втором квартале 2020-го компании впервые за два с лишним года удалось стабилизировать продажи смартфонов Xperia, а 2020-й фискальный год мобильное подразделение Sony завершило с прибылью впервые с 2016 года. Но в свежем отчете не стала выделять абсолютные данные о продажах Xperia.

Более того, Sony больше отдельно не выделяет результатов мобильного подразделения на ключевом слайде с финансовыми показателями направления EP&S, в состав которого оно входит.

Финансовый результат мобильного подразделения можно «раскопать» в одной из таблиц отчетности. Как можно увидеть, за квартал (апрель-июнь) оно зафиксировало небольшой спад выручки — на 13,6% (до 743,3 миллиона долларов).

В апреле Sony представила линейку смартфонов Xperia 2021 года, в которую вошли три модели: флагман Xperia 1 III, его уменьшенная версия Xperia 5 III и среднебюджетная модель Xperia 10 III. Но они вышли только в прошлом месяце и пока не на всех рынках. То есть, оказать какой-либо эффект пока не могли в принципе.