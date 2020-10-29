Sony впервые за два с лишним года стабилизировала продажи смартфонов Xperia, но начало «болеть» подразделение по выпуску сенсоров изображения





Мобильное подразделение Sony является убыточным уже четыре года, а продажи смартфонов Xperia снижаются 26 кварталов подряд. Точнее сказать, снижались. Как следует из свежего финансового отчета компании, в минувшем квартале падение прекратилось.

За отчетный период Sony продала 0,6 млн смартфонов — ровно столько же, сколько было продано в прошлом году. Иными словами, Sony наконец удалось стабилизировать продажи Xperia после более чем двух лет стабильного падения и после абсолютного минимума в 0,4 млн, зафиксированного в первом квартале 2020 года.

Не так давно Sony провела очередную реструктуризацию, ликвидировав отдельное мобильное подразделение. Говоря точнее, Sony объединила отделы Imaging Products & Solutions (IP&S), Home Entertainment & Sound (HE&S) и Mobile Communications (MC) в одно подразделение под названием Electronics Products & Solutions (EP&S). По итогам минувшего квартала EP&S показало рост выручки и операционной прибыли.

Тем не менее в отчете за предыдущий квартал Sony прогнозировала для мобильного подразделения первую за четыре года прибыль. В свежем отчете компания ничего не говорит конкретно за мобильное подразделение, но прогнозирует, что выручка EP&S по итогам года окажется примерной такой же, как в прошлом году, при более высокой операционной прибыли.

То есть, все указывает, что худшие дни для Xperia остались позади и бизнес показывает первые признаки восстановления. Напомним, линейка смартфонов Sony модельного ряда 2020 года состоит из четырех моделей — флагман Xperia 1 II, середняк Xperia 10 II, бюджетник Xperia L4 и компактный флагман Xperia 5 II.

В то же время бизнес по производству сенсоров для камер смартфонов, которые многие годы оставался одним из основных «столбов» Sony, похоже, «заболел». В минувшем квартале направление I&SS зафиксировало спад выручки от продаж сенсоров изображения. Компании также пришлось списать некоторые сенсоры для камер смартфонов, пылившиеся на складе, на фоне растущих расходов на исследования и разработки.

Что касается других ключевых продуктов, за отчетный период Sony продала 1,5 млн штук консолей PlayStation 4 (против 2,8 млн штук год назад) и 2,7 млн телевизоров (2,5 млн штук). В то же время Sony не стала раскрывать объем продаж цифровых камер — год назад их было продано 0,7 млн штук.

В целом за квартал Sony получила доход $20,28 млрд (год назад было $19,76 млрд). Операционная прибыль за год выросла на 14%(до $3,05 млрд), а чистая прибыль — на 145%, до ($4,41 млрд).