Sony назначила очередную презентацию PlayStation 5 на 16 сентября (на ней могут озвучить дату выхода и стоимость PS5)





Как вы уже знаете, в войне нервов между Microsoft и Sony первая компания проиграла — после обидной утечки ей пришлось официально объявить цены и дату выхода новых консолей Xbox Series S и Xbox Series X (как признались в компании — раньше, чем планировали).

Таким образом у японцев была целая неделя, чтобы при необходимости скорректировать свои планы по выводу на рынок Sony PlayStation 5. На выходных Sony объявила дату очередного онлайн-мероприятия по PS5, при этом ожидается, что кроме игр там могут наконец рассказать о дате выхода и стоимости своей консоли следующего поколения.

Интересно, что в анонсе мероприятия упоминаются только игровые анонсы стартовой линейки PS5 от Worldwide Studios и геймстудий-партнеров. Мероприятие состоится на следующий день после презентации Apple — в среду 16 сентября в 11 вечера по киевскому времени. Оно продлится 40 минут, чего более чем достаточно для единственного слайда в конце с датой и ценой.

Напомним, что дизайн Sony PlayStation 5 был впервые продемонстрирован публике в середине июня, помимо обычной PS5 можно будет купить более дешевую версию PS5 Digital Edition без дисковода.

Источник: The Verge, Sony