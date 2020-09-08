Больше никаких секретов. Официальное изображение Xbox Series S, а также цены и даты выхода обеих консолей Microsoft





После огромного количества рендеров и изображений разной степени достоверности, мы наконец-то можем взглянуть на то, как, скорее всего, будет выглядеть младшая версия nextgen-консоли Microsoft — Xbox Series S (Lockhart). Изображение, опубликованное журналистом издания Thurrott Брэдом Сэмсом, демонстрирует вероятный финальный дизайн консоли, а также ее цену — $299.

Обновлено: Что же, реакция Microsoft на утечку цен и даты запуска консолей Xbox Series S и Xbox Series X не заставила себя долго ждать. В компании отреагировали весьма оригинально популярным мемом с Monkey Puppet, тем самым подтвердив, что утечка достоверна.

Вслед за шуточным твитом Microsoft опубликовала еще один, подтвердив дизайн и цену Xbox Series S. В подписи к изображению консоли говорится о «производительности нового поколения в самом маленьком Xbox».

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Хотя и не совсем понятно, откуда именно взялось это изображение, известный инсайдер WalkingCat (@h0x0d), который не раз уже «сливал» достоверную информацию о новинках Microsoft, опубликовал короткий ролик со сравнением младшей Xbox Series S в том же дизайне и старшей Series X по габаритам.

Изображение демонстрирует белую консоль, которая несколько похожа на Xbox One S, как и в дизайне Series X просматривается сходство с One X. Она показана в вертикальной ориентации, хотя перевернутый логотип Xbox явно указывает, что устройство можно будет ставить и горизонтально.

Видео WalkingCat показывает, что Series S намного тоньше, чем Series X, что должно облегчить установку консоли под многие телевизоры. Наверху есть круглое вентиляционное отверстие, как у One S, но здесь оно окрашено в черный цвет, что служит дополнительным цветовым акцентом.

Инсайдер Джез Корден, главный редактор ресурса Windows Central, также подтвердил, что консоль лишена дисковода и действительно будет продаваться по рекомендованной цене в $299. Кроме того, консоль можно будет купить в рамках плана Xbox All Access за $25 в месяц, в который также войдут подписки Xbox Live и Game Pass. Между тем, старшая версия Series X, как утверждают инсайдеры, будет стоить $499 или $35 в месяц по подписке.

По предварительным данным, Xbox Series S получит 7,5 ГБ доступной для использования ОЗУ, CPU как у старшей модели Series X, GPU производительностью 4 терафлопса против 12 терафлопс в Series X и 6 терафлопс в One X, а также поддержку рейтрейсинга. Несмотря на менее производительный GPU модель Series S в целом должна быть на голову выше One X благодаря более мощному CPU и быстрому SSD. То есть, Xbox Series S справится с играми следующего поколения, но снижение мощности графического процессора означает, что младшая версия, скорее всего, не сможет выводить современные игры в разрешении 4K. К слову, Xbox One X тянет игры в 4K, но она вообще не сможет запускать игры следующего поколения.

Если цена в $299 верна, в чем особо нет сомнений, то Xbox Series S может стать доступным и привлекательным способом присоединится к nextgen-геймингу для всех, кому нет особо дела до 4K. Это также имеет смысл для Microsoft, которая сосредоточена на продаже подписок Xbox Game Pass для максимально широкой аудитории, что также объясняет отсутствие дисковода.

Все ждали полноценный анонс Xbox Series S еще в прошлом месяце. Судя по утечке, он состоится в ближайшие дни.

По новым сообщениям, обе консоли выйдут 10 ноября 2020 года.

Источник: The Verge