Больше никаких секретов. Официальное изображение Xbox Series S, а также цены и даты выхода обеих консолей Microsoft

После огромного количества рендеров и изображений разной степени достоверности, мы наконец-то можем взглянуть на то, как, скорее всего, будет выглядеть младшая версия nextgen-консоли Microsoft — Xbox Series S (Lockhart). Изображение, опубликованное журналистом издания Thurrott Брэдом Сэмсом, демонстрирует вероятный финальный дизайн консоли, а также ее цену — $299.

Обновлено: Что же, реакция Microsoft на утечку цен и даты запуска консолей Xbox Series S и Xbox Series X не заставила себя долго ждать. В компании отреагировали весьма оригинально популярным мемом с Monkey Puppet, тем самым подтвердив, что утечка достоверна.

Вслед за шуточным твитом Microsoft опубликовала еще один, подтвердив дизайн и цену Xbox Series S. В подписи к изображению консоли говорится о «производительности нового поколения в самом маленьком Xbox».

👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

— Xbox (@Xbox) September 8, 2020