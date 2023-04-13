Sony PlayStation Studios Mobile не будет заниматься разработкой игр, их задача – взаимодействие с разработчиками (об этом говорит список вакансий)

В августе прошлого года Sony объявила о создании нового подразделения PlayStation Studios Mobile. В планах компании – к 2025 году выпускать 20% новых игр в для смартфонов. Однако новое подразделение Sony совершенно не похоже на игровую студию, которая будет выпускать собственные игры или на команду, способную портировать игры Sony на телефоны. Активные и уже закрытые вакансии позволяют предполагать, что Studios Mobile больше похожа на отдел управления, стратегии, лицензирования и поддержки.

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Задача мобильного подразделения – выяснять, какая интеллектуальная собственность PlayStation лучше всего подходит для мобильных платформ и способствовать передаче необходимых материалов внутренним или внешним игровым студиям. PlayStation Studios Mobile призвана контролировать брендинг, следить за соответствием игр ожиданиям Sony, а также заниматься инвестициями во внешних разработчиков и даже покупать их, если в том будет необходимость.

Роль старшего внешнего продюсера в объявлении о вакансии описывается так:

«Станьте послом PlayStation, сотрудничая с ведущими разработчиками мобильных игр в оценке, производстве и выпуске мобильных игр PlayStation Studios с высочайшим уровнем качества, в срок и в рамках бюджета».

Среди вакансий лишь одна должность геймдизайнера – он помогает команде взаимодействовать с разработчиками. Большинство объявлений требуют от сотрудников подтвержденный послужной список работы с бесплатными играми. Большинство должностей – продакт-менеджеры и продюсеры. Компания также нанимает директора по мобильной разработке и аналитика продуктовой стратегии. Ранее Sony искала финансового менеджера, директоров по управлению мобильными продуктами, развитию бизнеса и операций, а также переводчика с корейского.

Описания вакансий создают впечатление высокого интереса Sony к привлечению внутренних студий к разработке мобильных игр. Этому уделяется не меньшее внимание, чем поиску внешних разработчиков.

Sony уже третий раз пытается выйти на рынок игр для смартфонов. Ранее неудачу потерпела платформа PlayStation Mobile, для которой вышло только две игры на японском рынке: Everyone’s Golf и Disgaea RPG. Также имела место официально не подтвержденная попытка перенести на смартфоны облачный игровой сервис PlayStation Now.

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Источник: The Verge