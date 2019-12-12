Sony придумала, как можно сильно прокачать автофокус в камерах смартфонов

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Компания Sony, как известно, усердно работает над реализацией своих планов по подтягиванию качества съемки в камерах смартфонов до уровня DSLR. На днях крупнейший производитель сенсоров для фотокамер сделал очередной шаг в этом направлении, представив новую технологию под названием 2×2 On-Chip Lens Solution (OCL).

Производитель характеризуют новую разработку следующим образом:

«2×2 On-Chip Lens Solution (OCL) — это новая технология фотоматриц, которая повышает скорость фокусировки, обеспечивает высокое разрешение, высокую чувствительность и широкий динамический диапазон».

Суть OCL достаточно наглядно объясняет изображение ниже.

Использующиеся в камерах современных смартфонах сенсоры, включая фирменные Sony Quad Bayer построены по схеме, в которой каждый пиксель имеет встроенную микролинзу. В Sony же предлагают ставить одну общую линзу на всю матрицу 2х2.

Судя по всему, технология будет использоваться только в фирменных сенсорах Quad Bayer нового поколения.

Основным преимуществом новой технологии 2×2 OCL станет повышение быстродействия и точности автофокуса, особенно в темных условиях. Система PDAF (автофокусировка с определением фазы) использует отдельные пиксели фокусировки, которые не участвуют в формировании конечного изображения. Их число невелико, а сами они разнесены по всей площади, что уменьшает покрытие кадра, тогда как в случае 2×2 OCL все пиксели могут быть задействованы для фокусировки, что повышает скорость и точность системы. Это также устраняется недостатки нынешнего поколения технологии, обеспечивая возможность фокусироваться даже на небольших вытянутых объектах. То есть, количество неудачных (нечетких) кадров должно существенно сократится.

Ролик ниже демонстрирует возможности 2×2 OCL при съемке видео в ночное время:

А это съемка без 2×2 OCL для сравнения:

В целом на бумаге разработка кажется весьма стоящей. Вот только на практике оценить технологию получится еще нескоро. Sony пока не говорит, когда ждать появления первых смартфонов с камерами на новом сенсоре с поддержкой технологии 2×2 OCL. Собственно, еще предстоит дождаться анонса этих самых сенсоров, так что в лучшем случае до рынка эта технология доберется во второй половине 2020 года.

Источник: Sony