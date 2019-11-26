Sony решительно настроена дотянуть качество съемки в камерах смартфонов до уровня DSLR





Не так давно Sony провела в Китае пресс-конференцию, в рамках которой глава подразделения Imaging & Sensing Solutions (I&SS), занимающегося производством фотосенсоров, рассказал о планах на ближайшее будущее и поделился достижениями в разработке впечатляющих технологий для камер смартфонов.

По словам топ-менеджера Sony, резкий рост спроса на многокамерные решения и крупноформатные сенсоры изображения для смартфонов превзошел ожидания производителя. Представленный в прошлом году «сверхмегапиксельный» сенсор Sony IMX586 на 48 Мп, как известно, оказался очень популярным — его можно найти в большинстве флагманских и среднеуровневых смартфонов, вышедших в этом году. Не желая отставать от конкурентов (читай: Samsung) Sony активно разрабатывает новые сенсоры более высокого разрешения. В ближайшее время должен состояться анонс 64-мегапиксельного IMX686, а вслед за ним дебютирует модель на 108 Мп. Вот только Sony уже отстает, поскольку Samsung уже выпустила и 64-мегапиксельный ISOCELL Bright GW1 (Redmi Note 8 Pro и Realme XT/X2), и 108-мегапиксельный S5KHMX (Xiaomi Mi MIX Alpha и Mi Note 10), которые уже нашли применение в серийных смартфонах.

Sony также интригует значительными улучшениями возможностей своих фотосенсоров. В частности, обещают более качественный HDR, более высокое качество при слабом освещении и более быстрый и точный автофокус. Собственно, производитель грозится дотянуть качество мобильных камер до уровня зеркальных камер — Sony нашла способ обойти законы физики и оптики?

Достичь более впечатляющих возможностей для своих сенсоров инженеры Sony планирует за счет внедрения ряда новых разработок. Упоминается возможность обеспечения расширенного динамического диапазона HDR + с одновременным качественным размытием фона в реальном времени, что должно вывести портретную съемку на новый уровень, а также повышения скорости работы автофокуса даже в темных условиях за счет объединения технологий AF Pixel и HDR+ Auto-focus.

Остается надеяться, что Sony также сделает так, чтобы ее собственные смартфоны снимали не хуже конкурирующих моделей, использующих сенсоры японской компании.

Sony прогнозирует, что по итогам текущего финансового года продажи достигнут 1,04 трлн японских иен ($9,54 млрд), из них 890 млрд японских иен ($8,17 млрд) принесет подразделение I&SS, а наибольшую выручку обеспечит Китай.

Источник: Gizchina