Игроки пожаловались, что Sony и Microsoft отказываются возвращать деньги за Cyberpunk 2077





Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на всех платформах и был омрачен обилием технических проблем (визуальные баги, ошибки в квестах и вылеты) — на базовых консолях прошлого поколения игра и вовсе оказалась неиграбельной. 14 декабря CD Projekt публично извинилась за неудачный запуск Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One, пообещав исправления и возврат денег. Однако получить обещанный возврат на практике оказалось весьма проблематично.

Судя по публикациям западных изданий вроде Kotaku, IGN и The Gamer, а также сообщениям игроков на форумах и соцсетях, весьма нередки случаи, когда поддержка PSN и Xbox отклоняет запросы на возврат средств по Cyberpunk 2077.

Судя по количеству жалоб, на консолях PlayStation процент отказов выше, чем на Xbox.

@XboxSupport Why can't I get a refund on Cyberpunk 2077?? pic.twitter.com/vbPNRtaw2W — sabinfire (@sabinfire) December 14, 2020

Как отмечает VGC, в прошлом году Sony утвердила обновленную политику, разрешив возврат на протяжении 14 дней со дня покупки при условии, что игра или DLC не скачивалась и не устанавливалась. Вернуть деньги за игру, которая ранее была скачана и запускалась можно только в случае, если она будет признана «некачественной». В то же время на Xbox действует более мягкая политика возврата средств — Microsoft внимательно изучает каждую заявку и принимает решение на основании множества факторов.

14 декабря на фоне скандалов и обвинений в намеренном сокрытии информации о техническом состоянии игры на консолях уходящего поколения CD Projekt провела экстренное совещание с инвесторами. Если вкратце, разработчики уверены, что сделали правильно, выпустив игру 10 декабря, и рассчитывают вернуть доверие фанатов в будущем, исправив все баги и ошибки. Напомним, в ближайшую неделю выйдет второй апдейт, также в работе находятся еще два патча, которые выйдут в январе и феврале 2021 года. Как объяснили CD Projekt, версии для PS4 и Xbox One дорабатывали до последнего момента, поэтому прессе их отдали позже PC-версии, которая находилась в приоритете. Снижение цены для уходящего поколения не планируется, и разработчики ставят на бесплатное обновление для консолей нового поколения, рассчитывая на небольшой процент возвратов.

Ранее CD Projekt сообщила, что количество предзаказов Cyberpunk 2077 составило 8 миллионов копий, а выручка от предзаказов уже превысила затраты на разработку и маркетинг. Аналитики ожидают, что общие продажи Cyberpunk 2077 за первый год составят 30 миллионов копий.