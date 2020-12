Игроки пожаловались, что Sony и Microsoft отказываются возвращать деньги за Cyberpunk 2077

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на всех платформах и был омрачен обилием технических проблем (визуальные баги, ошибки в квестах и вылеты) — на базовых консолях прошлого поколения игра и вовсе оказалась неиграбельной. 14 декабря CD Projekt публично извинилась за неудачный запуск Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One, пообещав исправления и возврат денег. Однако получить обещанный возврат на практике оказалось весьма проблематично.

Судя по публикациям западных изданий вроде Kotaku, IGN и The Gamer, а также сообщениям игроков на форумах и соцсетях, весьма нередки случаи, когда поддержка PSN и Xbox отклоняет запросы на возврат средств по Cyberpunk 2077.

Судя по количеству жалоб, на консолях PlayStation процент отказов выше, чем на Xbox.

@_get2sammyb @PlayStation continues to reject psn refund requests for @CyberpunkGame . See chat transcript for today. pic.twitter.com/s9JOJrbxmS

@XboxSupport Why can't I get a refund on Cyberpunk 2077?? pic.twitter.com/vbPNRtaw2W

After @CDPROJEKTRED told us that PSN would issue a refund for #Cyberpunk, my refund request was denied. What the heck?! @PlayStation @AskPlayStation #cyberpunk2077, #Cyberpunk2077bugs pic.twitter.com/QiuxanjGDC

— Chris Jordan (@chrisjordanfw) December 14, 2020