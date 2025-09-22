Новости Устройства 22.09.2025 comment views icon

Соперник Nokia 3310? Apple iPhone Air выдержал давление в 100 кг — едва треснул, но оставался рабочим

Маргарита Юзяк

Самый тонкий iPhone Air, похоже, станет настоящим «кирпичом» — блогеру удалось сломать дисплей смартфона только благодаря прессу с датчиком силы с давлением под 100 кг.

Зак Нельсон из JerryRigEverything выложил видео, где проверил новинку Apple на специальном оборудовании. Результаты оказались значительно лучше, чем казалось ввиду того, что толщина смартфона всего 5,6 мм. Неожиданно, но «изюминка» iPhone Air не стала слабым местом.

Во время теста на изгиб блогер использовал в эксперименте пресс с датчиком силы, который постепенно увеличивал давление на титановый корпус телефона. Гаджет оставался целым вплоть до давления в 216 фунтов, что эквивалентно 97,8 кг. Только после преодоления этой отметки дисплей треснул, но сам смартфон продолжал работать.

Безумная попытка взломать iPhone Air / Apple & JerryRigEverything

Отметим, что Apple применила титановый корпус именно для повышения прочности, что компании действительно удалось. Телефону удалось сохранить свою форму даже после намеренного сгибания, как проверяли журналисты и рядовые пользователи. В частности и этот блогер попытался повредить iPhone Air без оборудования, но сломать его не удалось.

Дополнительно блогер взял стальные цепи и крановые весы, которым удалось нанести вред смартфону только после порога в почти 100 кг. И здесь сразу укажем важный момент: сила давления была сосредоточена на одной точке, тогда как в реальных условиях давление всегда распределяется равномерно. Пока говорят, что обычным пользователям нечего бояться, а узнать, правда ли это сможем только после того, когда начнутся жалобы. Или наоборот, если их не будет.

Попытка прогнуть корпус iPhone Air руками / Apple & JerryRigEverything

Apple ранее демонстрировала гибкость iPhone Air на презентациях. Тест JerryRigEverything подтвердил эти заявления — устройство выдерживает экстремальные нагрузки и остается функциональным. Поэтому нам остается в дальнейшем смеяться над тем, какими функциями пришлось пожертвовать в пользу тонкого корпусаи MagSafe, который оказался просто батареей от телефона, которая не заряжает даже на 100%. Еще довольно «неприятный» сюрприз — конденсат в камере

Сейчас в Украине открыт предзаказ новой линейки iPhone Air — цены стартуют от почти 47 тыс. гривен.

