Павербанк MagSafe для iPhone Air получил батарею... iPhone Air, но с ограничением заряда до 65%

Энтузиаст разобрал аккумулятор MagSafe, который используется для нового iPhone Air. Открытие неожиданное: это просто батарея от iPhone Air, которая при этом слабая.

Как известно, новый блок MagSafe разработан специально для iPhone Air. Разочарование начинается сразу: павербанк обеспечивает всего лишь +-65% дополнительного заряда, то есть даже не на один полный цикл. Другая странная деталь в том, что сам аксессуар существенно толще телефона: толщина MagSafe составляет 7,64 мм (на обзоре почему-то 7,79 мм), тогда как корпус iPhone Air — только 5,6 мм без камеры.

«Погоди-ка. Этот аккумулятор толще самого iPhone Air, поэтому логично было бы ожидать большую емкость. Почему же он дает только 65% дополнительного заряда?» — удивляется обозреватель iFixit.

Внутри пластикового корпуса MagSafe действительно находится аккумулятор на 3149 мАч — точно такой же, как и в iPhone Air. Его толщина всего 2,72 мм, и он без проблем поместился бы в корпус смартфона. То есть батарею можно было бы сделать лучше, но тогда не удалось бы продать смартфон под оберткой «сверхтонкого». Кроме того, при беспроводной передаче энергии часть емкости теряется. Это стало причиной, почему блок питания обеспечивает не 100%, а около 65% дополнительной автономности.

Блогер во время разборки понял, почему MagSafe выглядит более массивным. Если iPhone Air сделан из титана, то аксессуар имеет пластиковый корпус. Если говорить просто, он толще ради долговечности и удешевления производства. Отдельно добавим интересный факт, другие обозреватели случайно заметили, что MagSafe совместим с Google Pixel 10 благодаря поддержке стандарта Qi2.

Apple говорила, что iPhone Air получил обновленный модем C1X, который на 30% энергоэффективнее решения в iPhone 16 Pro. Якобы благодаря этому смартфон стал «самым энергоэффективным iPhone на сегодня». Однако даже с новыми микросхемами Apple решила выпустить отдельный MagSafe-блок, чтобы пользователи с заявленным «одним зарядом на целый день» могли все-таки частично подзарядиться в течение дня. Параллельно в iOS 26 выпустили умный режим экономии батареи

