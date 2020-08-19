Современная платформа на Ryzen за недорого. AMD выпустила бюджетный чипсет A520, который будет поддерживать будущие процессоры Zen 3 (не только Ryzen 4000, но и Ryzen 5000G)





Спустя примерно два месяца после формального анонса компания AMD наконец-то дала отмашку на выход новейшего бюджетного чипсета A520, предназначенного для создания сравнительно недорогих системных плат AM4 под нынешнее поколение процессоров Ryzen 3000 (Zen 2) и будущего Ryzen 4000 (Zen 3).

Набор логики A520 завершает актуальной серии, являясь более доступной и упрощенной версией среднеуровнего чипсета B550, который вышел на рынок несколькими месяцами ранее. Он не поддерживает (официально) ни разгон процессора (делать это можно, но только на свой страх и риск), ни связки из двух видеокарт (Dual Graphics), ни PCI Express 4.0. В то же время неоспоримым достоинством A520, наряду с доступной ценой, выступает поддержка будущих чипов Zen 3 — не только CPU Ryzen 4000 (Vermeer), запланированных на конец года, но и гибридных чипов Ryzen 5000G (Cezanne), которые должны выйти в начале 2021 года. Разумеется, без обновления прошивки UEFI в случае с Vermeer и Cezanne не обойтись.

Что касается спецификаций A520, для связи с процессором используются шина PCI Express 3.0 x4. Силами контроллеров в составе AMD A520 обеспечивается работа двух портов SATA 6 Гбит/с, одного USB 3.2 Gen2, двух USB 3.2 Gen1, шести USB 2.0, четырех линий PCI Express 3.0, а также двух дополнительных портов SATA 6 Гбит/с или пары линий PCI-E 3.0.

Одновременно OEM-партнеры AMD принялись наперебой анонсировать собственные платы на базе чипсета A520. Основным форм-фактором для A520 сейчас является Micro-ATX с парой плат Mini-ITX, включая ASRock A520M ITX/ac и GIGABYTE A520I AC. Компания Gigabyte также представила пока единственную полноразмерную модель ATX — GIGABYTE A520 Aorus Elite (изображение ниже).

Среди готовящихся к выходу на рынок плат на чипсете AMD A520 имеются и геймерские решения, предложение, по большей части, ограничено брендами GIGABYTE (модели Aorus) и ASUS (TUF Gaming A520M-Plus). Платы MSI A520M Pro, A520M-A Pro и A520M Pro-C Dash рассчитаны на использование в домашних или офисных ПК и главным образом отличаются только набором слотов и разъемов.

Самой многофункциональной моделью A520 является GIGABYTE A520 Aorus Elite с четырьмя слотами DIMM, поддерживающими до 128 ГБ памяти DDR4-4400, аудиокодеком Realtek ALC1200 HD и неназванным контроллером Realtek Gigabit Ethernet. Также она предлагает два полноразмерных слота PCIe 3.0, которые работают в режиме x16/x2, три слота PCIe 3.0 x1 и один слот PCIe 3.0 x4 M.2 с четырьмя портами SATA.

В заокеанской рознице платы на базе AMD A520 предлагаются по цене от 62 долларов. Учитывая, что будущее поколение процессоров Ryzen станет последним в исполнении AM4, для многих покупка бюджетной платы станет предпочтительным вариантом.

Источник: AnandTech