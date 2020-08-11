И всё-таки Vega. Будущие мобильные APU Ryzen 5000 (Cezanne) не получат актуальную графику Navi (RDNA)





7-нм мобильные APU Ryzen 4000 (Renoir) вышли очень достойными, позволив AMD удвоить продажи в минувшем квартале и захватить 19,9% соответствующего сегмента рынка x86-совместимых процессоров. В начале 2021 году им на смену придут Ryzen 5000 (Cezanne), инженерные образцы которых уже вовсю тестируются в лабораториях AMD. Свежая запись в базе данных тестового пакета ПО SiSoftware Sandra подтверждает более ранние слухи, что AMD продолжит выжимать последние соки из старой доброй графической архитектуры Vega (GCN), и актуальная графика Navi (RDNA) будущему поколению APU не достанется.

Согласно данным SiSoftware, гибридные чипы AMD Cezanne получат восемь вычислительных модулей (Compute Unit, CU) или 512 потоковых процессоров на архитектуре Vega. С архитектуры Graphics Core Next первого поколения AMD использует схему построения GPU, в которой 1 CU содержит 64 потоковых процессоров. Актуальные мобильные APU Ryzen и их настольные аналоги Ryzen 4000G тоже используют встроенную графику Vega в той же конфигурации. Встроенные GPU Vega использовались и в предыдущих поколениях APU Raven Ridge и Picasso.

Разумеется, будущим процессорам Cezanne достанется улучшенное ядро Vega. Определенный прирост быстродействия, вероятнее всего, будет достигнут за счет наращивания частоты и более производительного контроллера памяти. Собственно, инженерные образцы APU Cezanne, как можно увидеть в таблице выше, уже на 100 МГц превосходят серийные мобильные чипы Ryzen 4000 по показателю рабочей частоты GPU: 1850 МГц против 1750 МГц. В то же время очевидно, что существенного прироста, как при переходе на новую архитектуру или техпроцесс, эти улучшения не обеспечат. К слову, говоря об архитектурах и техпроцессах. Следующее поколение гибридных чипов AMD перейдут на новую процессорную архитектуру Zen 3 и будут производиться по улучшенному 7-нм техпроцессу TSMC.

APU Cezanne будут представлены в мобильном (серии U и H) и настольном (Ryzen 5000G) вариантах — последние выйдут позже (ближе к концу лета 2021-го) и сменят нынешние модели Ryzen 4000G. В 2022 году на смену Cezanne придут модели Rembrandt и Van Gogh, которые, как ожидается, и получат долгожданную графику Navi на архитектуре RDNA актуальных поколений.

Главными конкурентами 7-нм мобильных APU Ryzen 5000 станут 10-нм процессоры Intel Tiger Lake, чей анонс ожидается уже послезавтра с релизом 2 сентября. При этом относительно 15-ваттных Tiger Lake-U у будущих Ryzen 5000U с аналогичным TDP будет минимум двукратное преимущество по числу x86-ядер, как и у нынешних Ryzen 4000 U. В то же время 45-ваттнные модели Tiger Lake-H для высокопроизводительных ноутбуков, которые уже нарастят число физических ядер до восьми, задержаться до 2021 года.

Источник: Wccftech