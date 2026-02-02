Создатели провального ИИ-гаджета Rabbit r1 анонсировали ноутбук для вайбкодинга

Компания Rabbit, уже отметившаяся провальным портативным гаджетом R1 на базе ИИ, сейчас работает над новым устройством с искусственным интеллектом для вайбкодеров.





Разработчики называют новое устройство Cyberdeck. В отличие от R1, не имевшего клавиатуры, а использовавшего только колесико для прокрутки и несколько кнопок, Cyberdeck получит клавиатуру для набора текста. В Rabbit отмечают, что гаджет будет предназначен для работы в командной строке и будет иметь собственных ИИ-агентов, а также ряд инструментов, в частности, Claude Code. Вероятно, пользователи смогут выбирать, какие модели ИИ они хотят использовать.

Хотя традиционно под кибердеками понимают мини-ПК на базе Raspberry Pi, что именно будет внутри нового устройства Rabbit пока остается непонятным. В компании уверяют, что оснастят гаджет замечательным экраном и 40% клавиатурой с возможностью горячей замены клавиш. Из первых фото понятно, что устройство будет раскладываться, однако неизвестно, будет ли оно иметь тачпад, или будет предусматривать голосовое взаимодействие

project cyberdeck. a dedicated vibe-coding machine. signup to stay in the know 👇 pic.twitter.com/NQ3JbKpz7x — rabbit inc. (@rabbit_hmi) January 30, 2026





Вероятно, что реальных прототипов пока не существует. Непонятным остается и то, кого должно заинтересовать новое устройство, поскольку весь смысл вайбкодирования предполагает использование ИИ-агентов для генерации кода. Это можно делать просто с помощью подсказок через облако и для этого не нужен кибердек.

Если в Rabbit стремятся выпустить действительно успешное устройство, оно должно делать нечто большее, чем просто использовать ИИ для вайбкодинга. К тому же существует уже немало действительно хороших кибердеков, которые могут гораздо больше. Сейчас репутация у производителя не самая лучшая, поскольку их R1 провалился в продажах и был раскритикован по оценкам большинства пользователей. В ноябре прошлого года ряд сотрудников Rabbit объявили о забастовке после того, как в компании отказались выплачивать им зарплаты. Да и вообще гаджетам с ИИ пока в основном не удалось стать слишком успешными и завоевать популярность у пользователей. Однако многие компании до сих пор надеются, что со временем это изменится и продолжают выпускать подобные устройства.

Мы писали, что R1 — это карманный гаджет, управляющий программами вместо вас, то есть по командам воспроизводящий музыку, покупающий продукты, отправляющий сообщения через единый интерфейс без использования телефона. В прошлом году среди айтишников и бизнесменов Сан-Франциско появился новый тренд. Они начали везде носить с собой ИИ-диктофоны и записывать все разговоры.

