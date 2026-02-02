tradfi
Создатели провального ИИ-гаджета Rabbit r1 анонсировали ноутбук для вайбкодинга

Олександр Федоткін

Творці провального ШІ-гаджета Rabbit r1 анонсували ноутбук для вайбкодингу

Компания Rabbit, уже отметившаяся провальным портативным гаджетом R1 на базе ИИ, сейчас работает над новым устройством с искусственным интеллектом для вайбкодеров. 


Разработчики называют новое устройство Cyberdeck. В отличие от R1, не имевшего клавиатуры, а использовавшего только колесико для прокрутки и несколько кнопок, Cyberdeck получит клавиатуру для набора текста. В Rabbit отмечают, что гаджет будет предназначен для работы в командной строке и будет иметь собственных ИИ-агентов, а также ряд инструментов, в частности, Claude Code. Вероятно, пользователи смогут выбирать, какие модели ИИ они хотят использовать. 

Хотя традиционно под кибердеками понимают мини-ПК на базе Raspberry Pi, что именно будет внутри нового устройства Rabbit пока остается непонятным. В компании уверяют, что оснастят гаджет замечательным экраном и 40% клавиатурой с возможностью горячей замены клавиш. Из первых фото понятно, что устройство будет раскладываться, однако неизвестно, будет ли оно иметь тачпад, или будет предусматривать голосовое взаимодействие


Вероятно, что реальных прототипов пока не существует. Непонятным остается и то, кого должно заинтересовать новое устройство, поскольку весь смысл вайбкодирования предполагает использование ИИ-агентов для генерации кода. Это можно делать просто с помощью подсказок через облако и для этого не нужен кибердек.

Если в Rabbit стремятся выпустить действительно успешное устройство, оно должно делать нечто большее, чем просто использовать ИИ для вайбкодинга. К тому же существует уже немало действительно хороших кибердеков, которые могут гораздо больше. Сейчас репутация у производителя не самая лучшая, поскольку их R1 провалился в продажах и был раскритикован по оценкам большинства пользователей. В ноябре прошлого года ряд сотрудников Rabbit объявили о забастовке после того, как в компании отказались выплачивать им зарплаты. Да и вообще гаджетам с ИИ пока в основном не удалось стать слишком успешными и завоевать популярность у пользователей. Однако многие компании до сих пор надеются, что со временем это изменится и продолжают выпускать подобные устройства. 

Тамагочі зі штучним інтелектом: Rabbit за день продала 10 тисяч «‎кишенькових компаньйонів» R1
Кролик R1

Мы писали, что R1 — это карманный гаджет,  управляющий программами вместо вас, то есть по командам воспроизводящий музыку, покупающий продукты, отправляющий сообщения через единый интерфейс без использования телефона. В прошлом году среди айтишников и бизнесменов Сан-Франциско появился новый тренд. Они начали везде носить с собой ИИ-диктофоны и записывать все разговоры.

arrow left
arrow right
