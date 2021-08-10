SpaceX купила Swarm Technologies — разработчика небольших спутников для интернета вещей

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SpaceX Илона Маска заключила сделку о полном поглощении Swarm Technologies — разработчика небольших спутников для интернета вещей со штаб-квартирой в Пало-Альто, штатом в 30 человек и группировкой из 120 крошечных спутников. Сделка, подписанная 16 июля, является крайне нетипичной для SpaceX — обычно она производит ракеты и спутниковое оборудование собственными силами или нанимает субподрядчиков.

Подробности о сделке раскрыла Swarm Technologies — 6 августа она обратилась в Федеральную комиссию по связи США (Federal Communications Commission, FCC), запросив разрешение на передачу SpaceX права собственности на спутниковые и антенные лицензии.

Сделка позволит объединить команды и усилит «общую способность предоставлять инновационные спутниковые услуги в необслуживаемые или недостаточно обслуживаемых частях мира», — указывает Swarm в заявке FCC. — «SpaceX также выиграет от доступа к интеллектуальной собственности и знаниям Swarm, а также от присоединения этой находчивой и эффективной команды к SpaceX».

Swarm, основанная в 2016 году, к настоящему моменту запустила 120 крошечных спутников SpaceBEE из запланированных 150 единиц для обеспечения работы приложений интернета вещей. Комплект оборудования стоит $199 или $499, а абонентская плата — $5 в месяц.

Официально сумма не разглашается, но в последнем раунде финансирования в 2019 году Swarm оценили в $85 млн.

Представитель Swarm отказался комментировать подробности сделки, а SpaceX не ответила на запрос СМИ дать комментарии.

Очевидно, что SpaceX планирует задействовать разработки Swarm в собственном проекте глобального спутникового интернета Starlink. Но какие именно технологии это будут и каким образом из приспособят к Starlink, пока неясно.

В июле SpaceX завершила развертывание примерно одной трети спутников Starlink первой фазы (их на орбите уже более 1700 штук) и сейчас продолжает строительство инфраструктуры наземных станций, чтобы предоставить как можно большему числу пользователей возможность подключения. В этом месяце, как только оставшиеся аппараты займут свои места, сеть будет покрывать всю Землю, за исключением полярных зон. К слову, в начале августа число абонентов Starlink, который сейчас доступен в 12 странах в рамках бета-теста, превысило 90 тысяч, поднявшись с 70 тысяч на конец июня. В июне Илон Маск сделал ставку на добавление еще 500 тыс. новых абонентов Starlink в ближайшие 12 месяцев

В долгосрочной перспективе SpaceX рассматривает Starlink как источник доходов для главной цели — колонизации Марса. Сейчас SpaceX активно разрабатывает корабль следующего поколения Starship, который, как ожидается, в будущем позволит за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink и обеспечит возможность расширения интернета Starlink на Луну и Марс после их успешной колонизации.