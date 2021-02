Трансляция полета Starship SN9 на высоту 10 км [Обновлено: прототип разбился при посадке]

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) дало зеленый свет на летные испытания Starship SN9 и сегодня SpaceX вновь попытается запустить прототип межпланетного корабля на высоту 10 км, а затем осуществить его мягкую посадку на землю. Подходящее стартовое окно для запуска откроется в 20:00 по Киеву и желающие могут следить за испытаниями в реальном времени.

Обновлено: Starship SN9 повторил судьбу своего предшественника SN8. Он успешно взлетел на 10 километров, спустился к посадочной площадке, но с мягким приземлением не задалось — при развороте хвостом вниз с переходом в вертикальное положение для посадки аппарат немного занесло в сторону и тот взорвался после удара об землю.

В прошлый раз давление в верхних баках оказалось недостаточным для нормальной работы двигателей, из-за чего прототип не успел замедлиться достаточно сильно для мягкой посадки. Такое ощущение, что на сей раз двигатели перестарались и выдали слишком большой импульс при выравнивании.

К сожалению, Илон Маск решил немного отдохнуть от Twitter, так что объяснений от него, похоже, сегодня точно не будет.

Испытания, как всегда, проходят на территории космодрома SpaceX в деревне Бока- Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса.

Официальная прямая трансляция испытаний от SpaceX начнется за пару минут до старта (добавим окно трансляции, когда она начнется), как в прошлый раз. Пока же можно следить за тем, как идет подготовка к запуску на площадке, посредством неофициальных стримов. Один из самых популярных западных YouTube-каналов, круглосуточно ведущих наблюдение за разработкой Starship — NASASpaceflight.





13 января Starship SN9 прошел серию из трех огневых испытаний за день, причем два прожиги прошли с интервалом менее 90 минут, а 22 января состоялись пятые статические огневые испытания прототипа Starship SN9 после замены поврежденных двигателей.

Изначально SpaceX планировала атмосферные испытания Starship SN9 на 25 января, но помешала погода. 28 января SpaceX предприняла вторую попытку запустить Starship SN9 и погода была благосклонна, а вот FAA оказалась непреклонной. На площадке, где шла подготовка к запуску Starship SN9, дошли до этапа охлаждения двигателей, но в итоге команде пришлось сливать топливо. Попытки Илона Маска получить необходимое разрешение (он лично звонил в FAA) не увенчались успехом. После этого глава SpaceX написал критический твит в адрес администрации авиации США, заявив, что ее нормативная база «фундаментально сломана». Затем появились сообщения, что SpaceX в ходе прыжка Starship SN8 нарушила условия лицензии FAA и регулятор начал официальное расследование. Но, похоже, конфликт между FAA и SpaceX был улажен в зародыше.

Starship SN9 должен повторить программу испытаний Starship SN8, который месяц назад слетал на высоту 12,5 км, но разбился при посадке. Он получил ряд усовершенствований и имеет все шансы успешно пройти все этапы, включая заключительный с мягкой посадкой.

Кроме того, пару дней назад SpaceX выкатила на площадку для тестов следующий улучшенный прототип Starship SN10, который сейчас красуется рядом с Starship SN9 (заглавное фото). Тем временем SpaceX приступила к сборке Starship SN15, в котором, как ранее рассказал Илон Маск, планируется несколько крупных обновлений, и начала сборку второго прототипа бустера Super Heavy. Первый же должен совершить первый прыжок в ближайшее время.

