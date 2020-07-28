SpaceX рассказала, как создавался футуристический скафандр для пилотируемого корабля Crew Dragon [Видео]





SpaceX, которая вот-вот станет третьей самой дорогостоящей непубличной компанией в мире, опубликовала на своем канале в YouTube новый ролик с говорящим названием «Inside the Space Suit Lab». Оно рассказывает о новом аварийно-спасательном скафандре Space, который внешне больше похож на футуристическую одежду из супергеройских блокбастеров, чем на привычные костюмы. Первыми новые скафандры SpaceX опробовали астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен — члены экипажа первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 (напомним, NASA планирует возращение на 2 августа).

В коротком ролике длительностью чуть больше двух минут команда, работавшая над созданием скафандра, обсуждает разные аспекты его разработки и особенности конструкции, объясняя, почему это не просто скафандр в привычном понимании, а неотъемлемая часть корабля Crew Dragon. Иными словами, и корабль, и костюм, спроектированы таким образом, чтобы работать как единая система.

Как уже неоднократно было сказано и не только нами, костюм собственной разработки SpaceX относится к скафандрам легкого типа, которые называют аварийно-спасательными — их надевают только во время взлета и посадки. Для выхода в открытый космос такие костюмы не предназначены. Их предназначение совершенно иное — служить резервной копией систем жизнеобеспечения космического корабля, если те внезапно откажут из-за аварии, и выполнять роль защитной оболочки при катапультировании в атмосфере.

Этот скафандр — на 100% собственная разработка SpaceX. Над футуристическим видом скафандра трудился известный голливудский художник-постановщик Хосе Фернандес, создатель костюмов таких супергероев как Бэтмен, Железный Человек, Человеке-паук и др. Что интересно, изначально был придуман именно дизайн, и только после этого была добавлена «начинка».

Скафандр SpaceX отличается в первую очередь пошивом — он создается индивидуально под каждого астронавта и имеет цельный дизайн, даже перчатки и ботинки не съемные с герморазъемом, а на гермомолнии. При этом основная молния, через которую реализован вход в скафандр, находится между ног.

Подробные технические характеристики скафандра в официальной документации не разглашаются — большая часть информации попросту засекречена. Когда астронавт Crew Dragon садится в кресло и подключает костюм к кораблю через жизнеобеспечивающий кабель (разъем находится на правом бедре), тот позволяет задействовать электронику для связи и поддерживает необходимое давление. Также костюм SpaceX имеет огнеупорный внешний слой и встроенную защиту слуховых органов.

Футуристический шлем, изготавливаемый на 3D-принтере по индивидуальному дизайну, содержит микрофоны для связи и клапаны для регулирования давления. Еще один важный аттрибут скафандра SpaceX — перчатки для работы с сенсорными экранами систем управления кораблем, они тоже работают под давлением.

Дизайнеры костюма особо подчеркнули, что этот костюм — это «не просто костюм», а очень «личная вещь» для всей команды.

Известно, что создание скафандра заняло у SpaceX четыре года. Впервые прототип костюма был испытан на манекене Starman, который в 2018 году отправился в открытый космос на спорткаре Tesla Roadster вишневого цвета и по сей день бороздит его просторы.

Источник: SpaceX