SpaceX за ночь установила 29 двигателей на ракету Super Heavy в преддверии первого орбитального запуска Starship

SpaceX все ближе к проведению первого орбитального запуска Starship — в ночь на 3 августа команда инженеров завершила установку двигателей Raptor и решетчатых рулей на Super Heavy. Фото прототипа сверхтяжелой Super Heavy Booster 4 (B4) с закрепленными 29 (!) двигателями и 4 решетчатыми рулями одновременно появились в официальном твиттер-аккаунте SpaceX, а также в личном твиттере главы компании Илона Маска.

Сверхтяжелая ракета Super Heavy представляет собой классическую первую ступень и будет использоваться только для запусков космического корабля следующего поколения Starship с Земли. В марте SpaceX завершила сборку первого 70-метрового макета бустера Super Heavy BH1 для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции. В июне у SpaceX уже был готов следующий прототип Booster 3, который 1 июля выкатили из цеха на площадку для тестов. Он выдержал опрессовку, а затем успешно прошел первые огневые испытания с тремя метан-кислородными двигателями Raptor.

1 августа SpaceX приступила к установке двигателей на прототип Super Heavy Booster 4 (B4) — именно он предназначен для первого орбитального запуска Starship. Примерно в 6:00 вечера по североамериканскому времени (02:00 ночи 2 августа по Киеву) инженеры начали монтажные работы в одном из цехов на территории Starbase в Техасе, где сосредоточены все основные работы по проекту. К 5:00 утра следующего дня 25 двигателей были установлены на Super Heavy, спустя еще час их было 27 штук, а затем команда закрепила оставшиеся два двигателя Raptor примерно за час-два. Таким образом, команде инженеров SpaceX удалось закрепить 29 атмосферных метан-кислородных двигателей Raptor всего за 12-14 часов, что, безусловно, впечатляет.

29 Raptor engines and 4 grid fins have been installed on Super Heavy ahead of first orbital flight pic.twitter.com/XHkCZ9VYK4

Ранее глава SpaceX подтвердил, что к концу года число двигателей Super Heavy нарастят до 32 штук с одновременным повышением удельной тяги на каждый двигатель. В конечном итоге компания нацеливается на показатель свыше 7500 метрических тонн.

Если помните, на презентации в 2019 году Илон Маск говорил, что производство двигателей Raptor для Starship — приоритетная задача. Тогда SpaceX собирала один Raptor в две недели, и прогнозировалось выпускать по одному двигателю каждые два дня к началу 2020 года. Но приблизится к достижению этой цели SpaceX удалось только недавно, а 26 июля компания сообщила о выпуске 100-го двигателя Raptor.

Несколькими днями ранее SpaceX установила девятый сегмент башни обслуживания для орбитального пускового комплекса, которая необходима для сбора всей 120-метровой системы (Super Heavy + Starship) воедино.

В конце июня Илон Маск заявил, что уже в июле орбитальный корабль Starship будет установлен на орбитальную первую ступень Super Heavy и технически команда будет готова к запуску. Но его точная дата во многом будет зависеть от расторопности регулятора. Напомним, что речь идет о принципиально новой ракетной системе, чья разработка движется просто колоссально быстрыми для отрасли темпами.

Как отметил журналист Майкл Бэйлор, SpaceX еще предстоит много работы — получить разрешение FAA, провести полнофункциональное тестирование всей конструкции в сборе, испытания подсистем на герметичность и способность держать проектное давление, Завершение GSE (система, которая отвечает за загрузку и разгрузку топлива и других жидкостей, нагнетание давления, а также передачу телеметрии и связь с наземными контроллерами) и проверки, а также несколько статических огневых испытаний.

Message here is that SpaceX means business. Quite clearly they do, but still a lot of work to do before the orbital flight.

Some agenda items:

— FAA approval

— Full-stack integration testing

— Proof tests

— GSE completion and checkouts

— Static fires (likely several) https://t.co/fqUrdQ9Mae

— Michael Baylor (@nextspaceflight) August 3, 2021