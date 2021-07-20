SpaceX провела первые огневые испытания 70-метровой ракеты Super Heavy с тремя двигателями Raptor





В ночь на 20 июля SpaceX провела первые огневые испытания полноразмерного (70-метрового) прототипа сверхтяжелой Super Heavy Booster 3 (B3) с тремя работающими двигателями Raptor. Трансляция испытаний, которые, как обычно, проходили на территории Starbase в Техасе, где сосредоточены все основные работы по проекту, велась на YouTube-канале NASASpaceflight.

Сверхтяжелая ракета Super Heavy представляет собой классическую первую ступень и будет использоваться только для запусков космического корабля следующего поколения Starship с Земли. В марте SpaceX завершила сборку первого 70-метрового макета бустера Super Heavy BH1 для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции. В июне у SpaceX уже был готов следующий прототип Booster 3, который 1 июля выкатили из цеха на площадку для тестов. Ранее он выдержал опрессовку, а теперь прошел первые огневые испытания с тремя метан-кислородными двигателями Raptor.

Официального подтверждения успеха от SpaceX пока не было, но, похоже, все прошло удачно.

First static fire test of Super Heavy booster pic.twitter.com/JtvGMfTgPj — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2021

Важно оговорить, что Booster 3 не предназначен для полетов. Для первого орбитального запуска SpaceX планирует использоваться следующий прототип Booster 4. Но глава SpaceX Илон Маск в своем твиттере сообщил, что программа испытаний Booster 3 может включать еще одни стендовые огневые испытания с девятью двигателями.

Depending on progress with Booster 4, we might try a 9 engine firing on Booster 3 — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2021

Ранее глава SpaceX подтвердил, что изначально Super Heavy получит 29 двигателей, а к концу года их число нарастят до 32 штук с одновременным повышением удельной тяги на каждый двигатель. В конечном итоге компания нацеливается на показатель свыше 7500 метрических тонн.

Несколькими днями ранее SpaceX установила восьмой сегмент башни обслуживания для орбитального пускового комплекса. Она необходима для сбора всей 120-метровой системы (Super Heavy + Starship) воедино.

В конце июня Илон Маск заявил, что уже в этом месяце орбитальный корабль будет установлен на орбитальную первую ступень и технически команда будет готова к запуску. Но его точная дата во многом будет зависеть от расторопности регулятора. Демонстрационный орбитальный запуск Super Heavy и Starship в августе сейчас кажется крайне маловероятным, но он вполне может пройти до конца года.

Еще в мае SpaceX направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC) документ с описанием первого орбитального полета Starship. Пока неясно, как именно SpaceX рассчитывает сажать Super Heavy — в конце 2020-го Илон Маск рассказал об идее отказаться от посадочных опор и ловить Super Heavy в воздухе стрелой пусковой башни. И сейчас SpaceX активно изучает этот вариант для снижения интервала между запусками по сравнению с традиционной посадкой на морскую платформу. В конце мая он сообщил, что Деймос — один из двух будущих плавучих космодромов для морского старта — должен быть готов к запускам уже в следующем году.

После ввода в эксплуатацию система Super Heavy + Starship, предназначенная для доставки грузов и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс, станет самой мощной и грузоподъемной за всю историю освоения космоса. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите. В будущем Starship позволит за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink и обеспечит возможность расширения интернета Starlink на Луну и Марс после их успешной колонизации.