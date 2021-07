SpaceX провела первые огневые испытания 70-метровой ракеты Super Heavy с тремя двигателями Raptor

В ночь на 20 июля SpaceX провела первые огневые испытания полноразмерного (70-метрового) прототипа сверхтяжелой Super Heavy Booster 3 (B3) с тремя работающими двигателями Raptor. Трансляция испытаний, которые, как обычно, проходили на территории Starbase в Техасе, где сосредоточены все основные работы по проекту, велась на YouTube-канале NASASpaceflight.

Сверхтяжелая ракета Super Heavy представляет собой классическую первую ступень и будет использоваться только для запусков космического корабля следующего поколения Starship с Земли. В марте SpaceX завершила сборку первого 70-метрового макета бустера Super Heavy BH1 для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции. В июне у SpaceX уже был готов следующий прототип Booster 3, который 1 июля выкатили из цеха на площадку для тестов. Ранее он выдержал опрессовку, а теперь прошел первые огневые испытания с тремя метан-кислородными двигателями Raptor.

Официального подтверждения успеха от SpaceX пока не было, но, похоже, все прошло удачно.

First static fire test of Super Heavy booster pic.twitter.com/JtvGMfTgPj

Важно оговорить, что Booster 3 не предназначен для полетов. Для первого орбитального запуска SpaceX планирует использоваться следующий прототип Booster 4. Но глава SpaceX Илон Маск в своем твиттере сообщил, что программа испытаний Booster 3 может включать еще одни стендовые огневые испытания с девятью двигателями.

Depending on progress with Booster 4, we might try a 9 engine firing on Booster 3

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2021