SpaceX впервые выкатила 70-метровый прототип сверхтяжелой ракеты Super Heavy — первой ступени Starship





SpaceX провела выкатку полноразмерного (70-метрового) прототипа сверхтяжелой ракеты Super Heavy из нержавеющей стали — Booster 3 из сборочного цеха доставили на площадку Starbase в Техасе и установили на платформу Test Stand A для тестов. За многочасовой выкаткой можно было следить в трансляции на YouTube-канале NASASpaceflight.

Сверхтяжелая ракета Super Heavy представляет собой классическую первую ступень и будет использоваться только для запусков Starship с Земли. Еще в марте SpaceX завершила сборку первого 70-метрового макета бустера Super Heavy BH1 для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции. Недавно команда SpaceX завершила сборку следующего прототипа Booster 3, который поздно вечером 1 июля выкатили из цеха на площадку. Важно оговорить, что он летать не будет, а предназначен для испытаний топливной системы под стартовыми нагрузками, которые будут имитировать на испытательном стенде. Для первого орбитального запуска будет использоваться следующий прототип Booster 4.

Rocket lifter-upper thingy goin up pic.twitter.com/qS7oPxBZDz — SPadre (@SpacePadreIsle) July 1, 2021

Одновременно команда SpaceX установила седьмой сегмент башни обслуживания для орбитального пускового комплекса. Она необходима для сбора всей 120-метровой системы (Super Heavy + Starship) воедино.

Super Heavy on road & 7th Tower segment added pic.twitter.com/SJIHA3BLhL — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2021

Еще несколько живых фото для наглядной оценки размеров Booster 3 в сравнении с человеком и прототипом Starhopper, который использовался для ранних прыжковых испытаний в 2019 году.

На днях Илон Маск заявил, что уже в этом месяце орбитальный корабль будет установлен на орбитальную первую ступень и технически команда будет готова к запуску. Но его точная дата во многом будет зависеть от расторопности регулятора. Если все пойдет по плану, то демонстрационный орбитальный запуск Super Heavy и Starship может состояться уже 1 августа. К слову, еще в мае SpaceX направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC) документ с описанием первого орбитального полета Starship. Пока неясно, как именно SpaceX рассчитывает сажать Super Heavy — в конце 2020-го Илон Маск рассказал об идее отказаться от посадочных опор и ловить Super Heavy в воздухе стрелой пусковой башни. И сейчас SpaceX активно изучает этот вариант для снижения интервала между запусками по сравнению с традиционной посадкой на морскую платформу. В конце мая он сообщил, что Деймос — один из двух будущих плавучих космодромов для морского старта — должен быть готов к запускам уже в следующем году.

Ранее глава SpaceX подтвердил, что изначально установят 29 двигателей, а к концу года их число нарастят до 32 штук с одновременным повышением тяги на каждый двигателей. В конечном итоге компания нацеливается на показатель свыше 7500 метрических тонн.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию система Super Heavy + Starship, предназначенная для доставки грузов и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс, станет самой мощной и грузоподъемной за всю историю освоения космоса. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите.