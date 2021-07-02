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SpaceX впервые выкатила 70-метровый прототип сверхтяжелой ракеты Super Heavy — первой ступени Starship

SpaceX впервые выкатила 70-метровый прототип сверхтяжелой ракеты Super Heavy — первой ступени Starship

SpaceX впервые выкатила 70-метровый прототип сверхтяжелой ракеты Super Heavy — первой ступени Starship


SpaceX провела выкатку полноразмерного (70-метрового) прототипа сверхтяжелой ракеты Super Heavy из нержавеющей стали — Booster 3 из сборочного цеха доставили на площадку Starbase в Техасе и установили на платформу Test Stand A для тестов. За многочасовой выкаткой можно было следить в трансляции на YouTube-канале NASASpaceflight.

Сверхтяжелая ракета Super Heavy представляет собой классическую первую ступень и будет использоваться только для запусков Starship с Земли. Еще в марте SpaceX завершила сборку первого 70-метрового макета бустера Super Heavy BH1 для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции. Недавно команда SpaceX завершила сборку следующего прототипа Booster 3, который поздно вечером 1 июля выкатили из цеха на площадку. Важно оговорить, что он летать не будет, а предназначен для испытаний топливной системы под стартовыми нагрузками, которые будут имитировать на испытательном стенде. Для первого орбитального запуска будет использоваться следующий прототип Booster 4.

 

Одновременно команда SpaceX установила седьмой сегмент башни обслуживания для орбитального пускового комплекса. Она необходима для сбора всей 120-метровой системы (Super Heavy + Starship) воедино.

Еще несколько живых фото для наглядной оценки размеров Booster 3 в сравнении с человеком и прототипом Starhopper, который использовался для ранних прыжковых испытаний в 2019 году.

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На днях Илон Маск заявил, что уже в этом месяце орбитальный корабль будет установлен на орбитальную первую ступень и технически команда будет готова к запуску. Но его точная дата во многом будет зависеть от расторопности регулятора. Если все пойдет по плану, то демонстрационный орбитальный запуск Super Heavy и Starship может состояться уже 1 августа. К слову, еще в мае SpaceX направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC) документ с описанием первого орбитального полета Starship. Пока неясно, как именно SpaceX рассчитывает сажать Super Heavy — в конце 2020-го Илон Маск рассказал об идее отказаться от посадочных опор и ловить Super Heavy в воздухе стрелой пусковой башни. И сейчас SpaceX активно изучает этот вариант для снижения интервала между запусками по сравнению с традиционной посадкой на морскую платформу. В конце мая он сообщил, что Деймос — один из двух будущих плавучих космодромов для морского старта — должен быть готов к запускам уже в следующем году.

Ранее глава SpaceX подтвердил, что изначально установят 29 двигателей, а к концу года их число нарастят до 32 штук с одновременным повышением тяги на каждый двигателей. В конечном итоге компания нацеливается на показатель свыше 7500 метрических тонн.

Илон Маск: Super Heavy (первая ступень Starship) сначала получит 29 двигателей Raptor, но уже к концу этого года их число достигнет 32

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию система Super Heavy + Starship, предназначенная для доставки грузов и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс, станет самой мощной и грузоподъемной за всю историю освоения космоса. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите.

  • Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship.
  • По изначальному плану, в 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, после чего в 2024-2026 годах на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
  • В 2019 году Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс. Также он говорил, что стоимость запуска Starship не превысит $2 млн, а создание самодостаточной колонии на Марсе потребует 20 лет и тысячу кораблей.
  • SpaceX уже выбрала место для строительства завода и инженерно-конструкторского центра в порту Лос-Анджелеса, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship. Кроме того, в планах SpaceX создание плавучих космодромов — для запуска ракет на Марс и Луну и гиперзвуковых пассажирских перевозок на Земле.
  • В будущем Starship планирует использовать не только для исследования других планет, но и для других целей. С его помощью компания SpaceX сможет за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink, которые в будущем, как планируется, обеспечат интернет не только на Земле, но и на Марсе. Также SpaceX планирует использовать корабли Starship для очищения орбиты от мусора.
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