SpaceX впервые выкатила 70-метровый прототип сверхтяжелой ракеты Super Heavy — первой ступени Starship
SpaceX провела выкатку полноразмерного (70-метрового) прототипа сверхтяжелой ракеты Super Heavy из нержавеющей стали — Booster 3 из сборочного цеха доставили на площадку Starbase в Техасе и установили на платформу Test Stand A для тестов. За многочасовой выкаткой можно было следить в трансляции на YouTube-канале NASASpaceflight.
Сверхтяжелая ракета Super Heavy представляет собой классическую первую ступень и будет использоваться только для запусков Starship с Земли. Еще в марте SpaceX завершила сборку первого 70-метрового макета бустера Super Heavy BH1 для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции. Недавно команда SpaceX завершила сборку следующего прототипа Booster 3, который поздно вечером 1 июля выкатили из цеха на площадку. Важно оговорить, что он летать не будет, а предназначен для испытаний топливной системы под стартовыми нагрузками, которые будут имитировать на испытательном стенде. Для первого орбитального запуска будет использоваться следующий прототип Booster 4.
Rocket lifter-upper thingy goin up pic.twitter.com/qS7oPxBZDz
— SPadre (@SpacePadreIsle) July 1, 2021
Одновременно команда SpaceX установила седьмой сегмент башни обслуживания для орбитального пускового комплекса. Она необходима для сбора всей 120-метровой системы (Super Heavy + Starship) воедино.
Super Heavy on road & 7th Tower segment added pic.twitter.com/SJIHA3BLhL
— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2021
Еще несколько живых фото для наглядной оценки размеров Booster 3 в сравнении с человеком и прототипом Starhopper, который использовался для ранних прыжковых испытаний в 2019 году.
На днях Илон Маск заявил, что уже в этом месяце орбитальный корабль будет установлен на орбитальную первую ступень и технически команда будет готова к запуску. Но его точная дата во многом будет зависеть от расторопности регулятора. Если все пойдет по плану, то демонстрационный орбитальный запуск Super Heavy и Starship может состояться уже 1 августа. К слову, еще в мае SpaceX направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC) документ с описанием первого орбитального полета Starship. Пока неясно, как именно SpaceX рассчитывает сажать Super Heavy — в конце 2020-го Илон Маск рассказал об идее отказаться от посадочных опор и ловить Super Heavy в воздухе стрелой пусковой башни. И сейчас SpaceX активно изучает этот вариант для снижения интервала между запусками по сравнению с традиционной посадкой на морскую платформу. В конце мая он сообщил, что Деймос — один из двух будущих плавучих космодромов для морского старта — должен быть готов к запускам уже в следующем году.
Ранее глава SpaceX подтвердил, что изначально установят 29 двигателей, а к концу года их число нарастят до 32 штук с одновременным повышением тяги на каждый двигателей. В конечном итоге компания нацеливается на показатель свыше 7500 метрических тонн.
Илон Маск: Super Heavy (первая ступень Starship) сначала получит 29 двигателей Raptor, но уже к концу этого года их число достигнет 32
Ожидается, что после ввода в эксплуатацию система Super Heavy + Starship, предназначенная для доставки грузов и людей на околоземную орбиту, Луну и Марс, станет самой мощной и грузоподъемной за всю историю освоения космоса. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите.
- Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship.
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- По изначальному плану, в 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, после чего в 2024-2026 годах на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
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- В 2019 году Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс. Также он говорил, что стоимость запуска Starship не превысит $2 млн, а создание самодостаточной колонии на Марсе потребует 20 лет и тысячу кораблей.
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- SpaceX уже выбрала место для строительства завода и инженерно-конструкторского центра в порту Лос-Анджелеса, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship. Кроме того, в планах SpaceX создание плавучих космодромов — для запуска ракет на Марс и Луну и гиперзвуковых пассажирских перевозок на Земле.
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- В будущем Starship планирует использовать не только для исследования других планет, но и для других целей. С его помощью компания SpaceX сможет за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink, которые в будущем, как планируется, обеспечат интернет не только на Земле, но и на Марсе. Также SpaceX планирует использовать корабли Starship для очищения орбиты от мусора.