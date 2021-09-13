



SpaceX завершает последние приготовления к Inspiration4 — первой гражданской миссии на корабле Crew Dragon, которая запланирована на 16 сентября. Сегодня SpaceX успешно провела статические огневые испытания ракеты-носителя Falcon 9 и генеральную репетицию с экипажем миссии. Ракета и корабль миссии уже установлены вертикально на стартовой площадке LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Кадры с подготовки к миссии Inspiration4

SpaceX и ее планы касательно использования Crew Dragon для орбитального космического туризма

SpaceX в прошлом году сертифицировала Crew Dragon для доставки экипажей на МКС и с тех пор выполняет регулярные рейсы к МКС по контракту с NASA Commercial Crew Program. При этом компания Илона Маска не собирается ограничивать применение многоразового космического корабля Crew Dragon только услугами «такси» для NASA и имеет большие планы, связанные с развитием космического туризма. Ее сфера интересов SpaceX также включает космический туризм (в 2019 году NASA приняла решение открыть станцию для космических туристов). Inspiration4 — первая туристическая миссия на Crew Dragon. Ранее SpaceX также заключила несколько контрактов с Axiom Space в общей сложности на пять туристических миссий Crew Dragon на МКС до 2023 года.

Подробности миссии Inspiration4

В этой миссии в космос впервые отправятся люди, не проходившие подготовку в NASA. Полет полностью оплатил миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. На орбиту отправятся четыре человека. Командир экипажа — Джаред Айзекман, имеющий квалификацию пилота реактивных самолетов. Вместе с ним в космос отправятся профессор колледжа из Аризоны Сайен Проктор, сотрудница детской больницы в Теннесси Хейли Арсено, а также инженер, бывший механик ВВС США Кристофер Семброски. Если все пойдет по плану, то 29-летняя Хейли Арсено станет самой молодой американкой, побывавшей в космосе.

Для Inspiration4 будет повторно использоваться Crew Dragon (С207 Resilience) миссии Crew-1 — с него снимут стыковочный узел и установят стеклянный купол для наблюдения и фотографирования. Что интересно, в стеклянном куполе находится туалет. Также для этой миссии SpaceX повторно использует первую ступень с номенклатурным номером B1062, которая до этого дважды летала в космос (ранее она выводила спутники GPS III-04 и GPS III-05).

Корабль с экипажем Inspiration4 будет находиться на орбите выше орбиты Международной космической станции в течение трех дней (с апогеем 590 км) — она будет вращаться вокруг Земли каждые 90 минут «по индивидуальной траектории полета». Миссия завершится приводнением корабля у побережья Флориды.

Пятичасовое стартовое окно откроется в 03:02 по Киеву, а официальный прогноз погоды предусматривает 70-процентную вероятность благоприятных условий для запуска.

В дальнейшем SpaceX планирует взяться за туристические полеты к Луне — с помощью Starship, который сейчас проходит испытания, планируется в 2023 году отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером.

P.S. Этой ночью SpaceX собирается провести очередной запуск в интересах проекта спутникового интернета Starlink. Ракета с восстановленной после девяти успешных запусков (B1049.10) с новой партией из 51 спутника версии 1.5 с лазерными межсоединениями (первые 10 тестовых были запущены в начале года) дожидается старта с пусковой площадки SLC-4 базы Ванденберг ВВС США. Это будет первый коммерческий запуск Starlink с SLC-4 и первый запуск на орбиту с высоким наклонением 70° и без единого входа в систему. Расчетное время старта — 06:55 по Киеву.