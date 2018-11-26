Спецификации ноутбука демонстрируют загадочные процессоры Intel 8-го поколения Whiskey Lake, но серии 9000

Таблица с техническими характеристиками ноутбука Lenovo IdeaPad S530-13IWL раскрыла существование новой линейки мобильных процессоров Intel 9000. Речь идёт о чипах Core i7-9550U, Core i5-9250U и Core i3-9130U.

Спецификации ноутбука были опубликованы в сервисе микроблогов Twitter на странице учётной записи @momomo_us. Эта же спецификация имеется и на сайте производителя. И здесь можно увидеть странности в наименовании чипов. Они, якобы, относятся к 8-му поколению процессоров Core, но при этом в названии моделей чипов используется первая цифра 9. Добавим, название буквы IWL в названии ноутбука Lenovo IdeaPad S530-13IWL расшифровываются как Intel Whiskey Lake. Это семейство процессоров 8-го поколения было представлено ранее в этом году, и оно включало чипы Core i7-8565U, Core i5-8265U и Core i3-8145U. Теперь же, судя по изображению, оно дополнено моделями Core i7-9550U, Core i5-9250U и Core i3-9130U.

Пока что нет комментария со стороны Intel относительно новых чипов. Также не уточняются их подробные технические характеристики. Нет даже сведений о рабочей частоте и количестве вычислительных ядер. Возможно, чипы подверглись незначительным модификациям, не претендующим на получение статуса следующего поколения. Но нельзя также исключать возможности ошибки в спецификациях ноутбука.

Источник: techpowerup