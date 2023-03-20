Експерт проанализировал 2007 HDD: дольше работают Toshiba и Maxtor, больше сбойных секторов у Seagate и Hitachi

Тимоти Берли из компании Secure Data Recovery протестировал 2007 неисправных жестких дисков шести производителей – Western Digital, Seagate, Hitachi, Toshiba, Samsung и Maxtor. Емкость накопителей варьировалась от 40 ГБ до 10 ТБ. Все HDD были получены в 2022 году от клиентов компании. Экспериментатор записал часы работы каждого жесткого диска и количество ожидающих секторов (pending sector) – эти показатели дают представлении о долговечности дисков.

Toshiba вышла на первое место со средней продолжительностью жизни HDD 34 799 часов. Диски Hitachi занимают в рейтинге последнюю строку с наработкой в 18 632 часа. HDD Maxtor показали впечатляющие результаты, почти достигнув 30 000 ч. Жесткие диски Western Digital и Seagate наработали около 20 000 ч, в то время как Samsung набрали лишь чуть более 19 000 ч.

Ожидающие секторы – те, которые известны как «плохие». Среднее их количество среди всех исследованных дисков составляет 1548 секторов. Жесткий диск емкостью 1 ТБ в среднем включает чуть менее 2 млрд секторов. Сбойные сектора накапливаются, пока HDD не становится непригодным для использования. Более высокие значения означают близость устройства к отказу.

В этом тесте Hitachi вновь занимает последнее место со средним числом незавершенных секторов, равным 3348 – в два раза выше среднего показателя. Диски Seagate незначительно отстают с 2671 сбойным сектором, у Toshiba показатель составляет 1900 секторов. Накопители Western Digital, Samsung и Maxtor показали себя намного лучше, с 628, 529 и 228 поврежденных секторов соответственно.

Тестирование нельзя назвать объективным – все диски тем или иным образом попали в компанию, специализирующуюся на восстановлении данных. Скорее, речь может идти о том, в каком состоянии попадают в ремонт использованные HDD. Также было проанализировано состояние разного количества дисков каждого производителя – от 27 HDD Maxtor до 936 HDD WD. Тем не менее некоторое косвенное представление о надежности дисков из такой статистики можно получить.

Источник: TechSpot