Сравнительное видео показывает, как изменилась графика в игре Cyberpunk 2077 за последние 2 года

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Компания CD Projekt продемонстрировало новое видео с геймплеем игры Cyberpunk 2077. Некоторые кадры ролика демонстрируют те же сцены, которые были показаны в демонстрационном геймплейном ролике во время проведения выставки E3 2018. Благодаря этому можно наглядно оценить, как изменилась игра за два минувших года.

На канале Cycu1 был опубликован сравнительный ролик, демонстрирующий одни и те же сцены из игры Cyberpunk 2077 образцов 2018 и 2020 годов. Как видно из ролика, за прошедшее время качество графики заметно улучшилось, особенно это касается освещения.

Также компания CD Projekt поделилась некоторыми дополнительными сведениями об игре. В частности, раскрыта новая игровая механика Braindance, которая позволяет игроку взаимодействовать с воспоминаниями других персонажей. Также подтвердилась информация, что владельцы игры для PlayStation 4 получат бесплатную копию для PlayStation 5. На старте игры будет поддерживаться трассировка лучей и технология сглаживания NVIDIA DLCSS 2.0.

Напомним, выход игры Cyberpunk 2077 запланирован на 19 ноября для платформ ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В следующем году также появятся версии для Stadia и игровых консолей следующего поколения.

Источник: wccftech