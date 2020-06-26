Cyberpunk 2077 будет поддерживать четыре эффекта рейтрейсинга и сглаживание NVIDIA DLSS 2.0, а также выйдет в GeForce NOW в день релиза

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NVIDIA не преминула возможностью использовать шумиху вокруг Cyberpunk 2077 и вчерашнюю презентацию с демонстрацией геймплея, чтобы рассказать о собственном вкладе в горячо ожидаемый киберпанковый экшен-RPG польской студии CD Projekt Red.

Благодаря технологическому партнерству между NVIDIA и CD Projekt RED уже на старте игра будет поддерживать четыре реалистичных эффекта на основе трассировки лучей наряду с вспомогательной технологией сглаживания DLSS 2.0, использующей тензорные ядра GPU Turing для повышения производительность, компенсируя снижение fps при задействовании трассировки.

Всего в ПК-версии Cyberpunk 2077 с включенным рейтрейсингом можно будет наблюдать четыре эффекта:

Рассеянное освещение — этот эффект применяется для освещения неба, а также для излучения света различными поверхностями, что трудно обеспечить с помощью традиционных методов рендеринга. Билборды и другие светящиеся поверхности и объекты будут естественно подсвечивать окружение разными цветами, а Луна и Солнце будут реалистично освещать ночной город.

Отражения — будут использоваться для всех поверхностей и могут тянуться до нескольких километров, создавая реалистичные отражения на большом расстоянии. В отличие от методов Screen Space, которые отражают только происходящее на экране, отражения с трассировкой лучей позволяют охватить всю сцену вокруг персонажа и точно воспроизводить объекты вне поля зрения или в стороне от камеры.

Рассеянное затенение — рассчитывает освещенность каждой отдельной точки на поверхностях, объектах и другие игровых элементов для их реалистического затенения. В Cyberpunk 2077 эффект может применяться с локальным освещением для аппроксимации эффектов затенения там, где тени отсутствуют.

Тени — более естественные тени для разных объектов, отображающиеся в зависимости от яркости и движения света сквозь облака и других факторов.

Все вышеперечисленные эффекты созданы при помощи API DirectX 12 Ultimate и оптимизированы для видеокарт GeForce RTX и специализированных ядер для трассировки лучей.

Одновременно NVIDIA подтвердила, что Cyberpunk 2077 будет доступна и в сервисе GeForce NOW уже в день релиза, запланированного на 19 ноября. В NVIDIA заверяют, что в RPG можно будет играть в «облаке» в разрешении 1080p и при 60 кадрах в секунду, используя старенький ПК, Mac или устройство с ОС Android.

Источник: NVIDIA