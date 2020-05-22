Стали известны характеристики бюджетной SoC серии Snapdragon 6 с поддержкой 5G

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Как ожидается, в скором времени компания Qualcomm представит свои новые мобильные процессоры «народной» серии Snapdragon 6 для смартфонов бюджетного сегмента. При этом надёжные источники утверждают, что даже в этом сегменте появится поддержка связи 5G. Соответствующие возможности будут реализованы в рамках чипсета sm6350.

Судя по имеющейся информации, данный мобильный процессор получил 8 вычислительных ядер. При этом 2 высокопроизводительных ядра способны работать на частоте до 2,25 ГГц, а остальные 6 энергоэффективных ядер работают на частоте до 1,8 ГГц. Графическая подсистема представлена ядро Adreno 615. Как ожидается, этот чипсет будет официально представлен уже во втором квартале 2020 года.

Кроме того, компании MediaTek и Huawei также намерены представить свои собственные бюджетные мобильные процессоры с поддержкой 5G. Речь идёт о моделях MT6853 5G и Kirin 720 5G. Наконец, компания Samsung в скором времени планирует вывести на рынок бюджетную версию SoC Exynos 880 5G. Как видно из названия, и этот чипсет обеспечивает поддержку связи 5G.

Таким образом, уже в этом году можно ожидать появления на рынке большого количества различных моделей бюджетных смартфонов, предлагающих поддержку связи 5G.

Источник: gsmarena