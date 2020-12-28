Стали известны характеристики первого ноутбука Huawei с ARM-процессором Kirin

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Недавно компания Apple выпустила несколько компьютеров, в которых используются чипы собственной разработки на базе архитектуры ARM. Интерес к подобным решениям проявляют и другие игроки рынка. В частности, некоторое время назад стало известно, что Huawei тоже работает над несколькими компьютерами и ноутбуками, в которых используются её собственные чипы.

Компания подтвердила, что её настольный компьютер основан на собственном процессоре HiSilicon на базе архитектуры ARM. А теперь появились ключевые характеристики ноутбука Huawei, который содержит чип Kirin. Надёжный инсайдер на платформе Weibo опубликовал фотографию коробки ноутбука, благодаря чему и удалось пролить свет на характеристики устройства.

Ноутбук Huawei Qingyun L410 оснащён процессором Kirin 990. Устройство дополнено оперативной памятью объёмом 8 ГБ и твердотельным накопителем ёмкостью 512 ГБ. Также сообщается о наличии 14-дюймового дисплея с разрешением Full HD. Учитывая, что используемый мобильный чипсет обладает поддержкой связи 5G, можно предположить, что ноутбук также может подключаться к мобильным сетям нового поколения. Huawei Qingyun L410 работает под управлением Deepin OS 20 на базе Linux, но в будущем возможен переход на HarmonyOS.

Вероятно, ноутбук Huawei Qingyun L410 первоначально выйдет на китайский рынок. Однако ориентировочная цена и сроки начала продаж этого устройства пока не сообщаются.

Источник: gsmarena