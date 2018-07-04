Стали известны характеристики нового производительного мобильного APU AMD H-series

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Сразу несколько утечек раскрыли некоторые характеристики грядущих высокопроизводительных мобильных гибридных процессоров APU AMD H-series. Эти чипы имеют показатель рассеиваемой мощности на уровне 45 Вт, что превышает значение экономичных APU серии U (15 Вт), но уступает показателю настольных APU линейки G (65 Вт).

Один из слайдов проливает свет на процессорную часть APU с модельным номером ZM3301C3T4MFB_36/33_N. Речь идёт о квалификационном образце, который должен обладать такими же рабочими частотами, как и серийные чипы. Также это говорит о том, что этап начала поставок серийных образцов уже не за горами. Итак, данный чип содержит 4 вычислительных ядра и поддерживает технологию SMT, удваивающую количество одновременно обрабатываемых потоков инструкций. Базовая частота вычислительных ядер составляет 3,3 ГГц, повышенная частота в режиме XFR Boost – 3,6 ГГц.

Что касается графической составляющей, то в данном чипе используется мобильный GPU Vega 11, который включает 704 потоковых процессора. Рабочая частота GPU пока не уточняется.

Источник: techpowerup