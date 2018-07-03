Стали известны полные технические характеристики и дата презентации смартфона Huawei Nova 3

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Китайский регулятор TENAA снова стал источником информации о грядущем смартфоне Huawei Nova 3. На прошлой неделе он «поделился» изображениями устройства, а теперь раскрыл полные технические характеристики этой модели.

Согласно имеющейся информации, смартфон Huawei Nova 3 содержит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2240×1080 точек. Скорее всего, в дисплее имеется вырез, хотя по изображению это не совсем понятно. Аппарат оснащён процессором, работающим на частоте 2,36 ГГц. Предыдущие слухи утверждали, что смартфон Huawei Nova 3 будет поставляться с новым чипсетом Kirin 710. Однако, судя по рабочей частоте чипа, скорее всего речь идёт о процессоре Kirin 659. Новинка получила 6 ГБ оперативной памяти, а ёмкость встроенного хранилища может составлять 64 или 128 ГБ. Благодаря наличию слота для карты памяти формата microSD ёмкость хранилища можно расширить на дополнительные 256 ГБ.

Смартфон Huawei Nova 3 получил сразу четыре камеры – по две на задней и лицевой панелях. Камера на задней панели включает основной 16-мегапиксельный сенсор и вспомогательный 24-мегапиксельный сенсор. На лицевой панели предлагается конфигурация, включающая 24- и 2-мегапиксельный сенсоры. На задней панели также можно рассмотреть сканер отпечатков пальцев. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 3650 мАч. В качестве операционной системы используется версия Android 8.1.

Также стала известна дата официальной презентации смартфона Huawei Nova 3. Она запланирована на 18 июля. Ориентировочная цена новинки пока не называется.

Источник: gizmochina 1, 2