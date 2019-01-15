Стало известно, какие из новых смартфонов Samsung Galaxy A (2019) получат подэкранные сканеры отпечатков пальцев

Параллельно с новой линейкой бюджетных смартфонов Galaxy M, о котором мы уже сегодня рассказали, Samsung готовит новое поколение смартфонов среднего уровня Galaxy A.

В серии Galaxy A 2019 модельного года Samsung снова решила изменить принципы именования и применить новую схему с двухзначным обозначением. По слухам, линейка Samsung Galaxy A 2019 будет включать от шести до девяти моделей (Galaxy A10, A20, A30, A40, A50, A60, A70, A80 и A90). Различия между ними будут заключаться в платформах, объемах памяти, экранах, камерах и аккумуляторах. Отличительной особенностью смартфонов Galaxy A нового поколения станут подэкранные дактилоскопические датчики, но далеко не все модели смогут похвастать этим новшеством.

Корейское издание ETNews раздобыло свежую информацию, указывающую, что подэкранные сканеры отпечатков пальцев точно получат модели Galaxy A90, Galaxy A70 и Galaxy A50. Сами датчики будут оптическими, а не ультразвуковыми, как у будущего флагмана Galaxy S10, а их поставщиком выступит компания Aegis Technology. Что касается младших моделей Galaxy A10, A20, A30, то им приписывают обычные сканеры отпечатков пальцев на тыльной стороне и боковых гранях.

Можно также вспомнить слухи о том, что в целях экономии новые модели линейки А оснастят экранами LCD, а не AMOLED. Впрочем, вероятно, все будет зависеть конкретно от модели и старшие в конечном итоге могут получить AMOLED.

Анонс первых смартфонов Galaxy A образца 2019 года ожидается на выставке MWC 2019, которая пройдет в конце февраля. Ближе к тому времени у нас уже будет больше подробностей об этих смартфонах.

Источник: Gizchina