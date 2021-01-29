Valve пригласила на следующий фестиваль игр Steam — он пройдет с 3 по 9 февраля
На официальном канале Steam в YouTube вышел тизер, которые одновременно является приглашением на следующий фестиваль в магазине Valve, где игроки вновь смогут попробовать огромное число демо грядущих игр. Он пройдет с 3 по 9 февраля.
Всего в рамках грядущего фестиваля игроки смогут опробовать больше 500 демо, включая Hazel Sky, Fling to the Finish, Almighty: Kill Your Gods, Shady Khight, The Riftbreaker, Blunt Force, Children of Silentown и Narita Boy. Все игры в будущем станут доступны на специальной странице фестиваля. Помимо демо-сессий, также планируются стримы с разработчиками.
Первый фестиваль с временными демо проводился в декабре 2019 в рамках The Game Awards. В 2020 году Valve провела еще три подобных ивента — в марте, как замена GDC 2020, в начале лета с 9 по 14 июня и осенью с 7 по 13 октября. Последний оказался самым крупным и привел к активации 5,1 миллиона демо-версий.
Valve решила сделать «Фестивали игр Steam» регулярным событием, ближайший пройдет в октябре, следующие состоятся в феврале и в июне 2021 года