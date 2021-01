Valve пригласила на следующий фестиваль игр Steam — он пройдет с 3 по 9 февраля

На официальном канале Steam в YouTube вышел тизер, которые одновременно является приглашением на следующий фестиваль в магазине Valve, где игроки вновь смогут попробовать огромное число демо грядущих игр. Он пройдет с 3 по 9 февраля.



Всего в рамках грядущего фестиваля игроки смогут опробовать больше 500 демо, включая Hazel Sky, Fling to the Finish, Almighty: Kill Your Gods, Shady Khight, The Riftbreaker, Blunt Force, Children of Silentown и Narita Boy. Все игры в будущем станут доступны на специальной странице фестиваля. Помимо демо-сессий, также планируются стримы с разработчиками.