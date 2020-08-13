Стратегия Total War Saga: Troy вышла в Epic Games Store. Первые 24 часа игра будет бесплатной

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Total War Saga: Troy, новая стратегия легендарной серии Total War от студии The Creative Assembly, вышла 13 августа 2020 г. как временный эксклюзив на площадке Epic Games Store. В течении первых 24 часов все желающие могут забрать игру абсолютно бесплатно.

Новая стратегия относится к подсерии Total War Saga, которую The Creative Assembly запустила в 2018 г. с релизом Total War Saga: Thrones of Britannia. В отличие от игр основной серии, стратегии с подзаголовоком Saga рассказывают о более узком временном промежутке и более локальном конфликте, в данном случае, как понятно из названия, о полулегендарной Троянской войне.

Сюжет повествует о событиях, описанных в «Илиаде» Гомера. Игроку, в роли одного из героев древности, предстоит защитить Трою или же разрушить великий город до основания. Показанная в Total War Saga: Troy эпоха – это самое глубокое погружение The Creative Assembly в историю. Кроме скрупулёзно воссозданных реальных боевых подразделений того времени игроков ждут и мифические создания, точней некая интерпретация мифов на язык реальности. В соответствии с первоисточником больше внимания в этой части серии уделено героям и связанной с ними сюжетной составляющей.

Кроме того, что первые 24 часа с момента выхода будет бесплатная сама Total War Saga: Troy, бесплатным станет и контентное дополнение к игре Amazons, которое выйдет в сентябре 2020 г. Для его получения необходимо будет связать аккаунты Total War Access и Epic Games Store.

Напомним, что предыдущая стратегия студии, Total War: Three Kingdoms, рассказывающая об истории Китая времен Троецарствия, стала самой продаваемой игрой серии.

На Steam Total War Saga: Troy, как и другие временные эксклюзивы Epic Games Store, появится через год, летом 2021 г.

Не забудьте забрать свою бесплатную копию Total War Saga: Troy в Epic Games Store.