Total War Saga: Thrones of Britannia — не такая уж и тотальная война

Total War Saga: Thrones of Britannia открывает новую линейку игр из серии Total War — это относительно небольшие проекты, посвященные конкретному историческому периоду в отдельно взятом регионе. В данном случае, как несложно догадаться из названия, речь пойдет об эпохе становления современной Британии и борьбе Альфреда Великого с викингами.

Total War Saga: Thrones of Britannia Жанр Strategy

Платформы PC

Разработчики Creative Assembly

Издатель Sega

Сайт, Steam

Начинается действо в 878 году, через год после того как Альфред, разбив армию данов под Эксетером и заставив викингов принести клятву о ненападении, распустил свое войско. Гутрум, будущий первый скандинавский король Восточной Англии, такой шанс упустить не мог и начал готовить наступление на Уэссекс. В Thrones of Britannia за власть над Островами сражаются пять королевств, по две фракции в каждом: Английские королевства Мерсия и Уэссекс, Валлийские Гвинедд и Страталклуит, Гэльские Киркенн и Миде, Восточная Англия и Нортумбрия, представляющие Великую армию викингов, и Морские короли-викинги из Дюфлина и Судреяра. Неигровых фракций, разумеется, много больше, однако они не более чем безликие статисты и начинают исчезать с карты буквально через несколько ходов.

Войска у всех участников конфликта довольно схожи, на поле брани обычно сходятся стройные ряды бородатых мужиков с мечами, топорами, копьями и луками, немного разбавленные кавалерией, но этого стоило ожидать, учитывая схожий технологический уровень развития этих народностей. Разумеется, есть исключения вроде берсерков у викингов и арбалетчиков у наследников пиктов, но желаемое разнообразие в бои они не привносят.

Зато с культурными особенностями никаких проблем — будущий Дублин вовсю занимается работорговлей, организовывает морские экспедиции и собирает дань с соседей, шотландский Миде проводит ежегодные дорогостоящие ярмарки и имеет бонус к дипломатии с ирландцами, Уэссекс Альфреда в случае необходимости может созвать ополченцев-фирдменов из числа местных фермеров, причем число их тем больше, чем больше земель контролирует фракция, а викинги из Нортумбрии получают дополнительный бонус за разграбление вражеских земель и повышают боевой дух, сражаясь с англосаксами, но расплачиваются за это крайне нелояльными персонажами, готовыми предать при первой попавшейся возможности. Мало того, у каждой фракции есть уникальные задания, что повышает реиграбельность Thrones of Britannia. Та же Нортумбрия, к примеру должна отомстить за смерть Рагнара англосаксам и захватить определенные провинции, а гэльцы как ошпаренные носятся по островам в поисках Скунского камня.

Играя за Нортумбрию, в первой половине игры мне приходилось балансировать, пытаясь угодить одновременно и моим викингам и английскому населению, принимая решения и совершая поступки, одобряемые попеременно то одной, то другой частью населения будущей империи, пока не стало очевидно, что недовольство бриттов, по большому счету, ни на что не влияет. Ну побунтуют лишний раз, проще подавить три-четыре восстания в пятилетку, чем пытаться окончательно додавить англосаксов таким образом, чтобы это не слишком обеспокоило местных крестьян. А интересная могла бы быть механика, жаль, не вышло.

По большому счету, Total War Saga: Thrones of Britannia — это несколько переосмысленная и упрощенная Total War: Attila. Периодическое появление флотилий викингов не идет ни в какое сравнение с опустошительными набегами гуннов, погодные условия имеют ощутимо меньшее влияние на добычу продовольствия и жизнеспособность войск, зато на содержание последних теперь помимо золота уходит и пища, ее недостаток в провинции приводит к дезертирству и бунтам. Больше не приходится заботится о санитарии, религиозные особенности также отошли на второй план, а агенты и вовсе пропали из игры, по карте теперь перемещаются исключительно генералы, лимит на количество которых был снят. Несколько переработали и систему соратников, которые присоединяются к персонажам при повышении их ранга. Фактически они представляют из себя бонусы к различным умениям и способностям персонажа — дальность хода, эффективность пополнения отряда, сила атаки войск, длительность осады как при атаке так и в защите, производство пищи и так далее. Причем соратников получают как полководцы, так и губернаторы, характеристикам которых теперь приходится уделять гораздо больше внимания — эдиктов-то в игре больше нет.

Также персонажи приобретают различные черты в зависимости от их действий (или бездействия), благодаря исследованию технологий, постройке зданий, участию в боях или банально по наследству. Улучшили кузницу в провинции, в которой расквартирован ваш генерал — получите улучшенные доспехи для его войска и откройте способность воодушевления. Полководец принимал активное участие в бою с превосходящими силами противника, получил ранение, но выжил и одержал решительную победу? Помимо особенности “Могучий вождь”, дающей бонусы к командованию и влиянию, он может обзавестись жутким увечьем, которое будет вселять страх в сердца врагов. Часто и успешно захватываете поселения? Жители оккупированных территорий будут меньше проявлять недовольство. Назначили губернатора в глухую аграрную провинцию без библиотек и прочих благ цивилизации? Получите болвана с пенальти к правлению и командованию.

Управление фракцией во многом напоминает Total War: Attila — приходится организовывать браки, следить за уровнем своего влияния на нобилитет, угрожать, подкупать, льстить, компрометировать и убивать, если того требуют обстоятельства. На внешнеполитической арене без особых перемен — торгуем, подписываем акты о ненападении, вступаем в военные союзы и объявляем войны, не забывая организовывать браки, давать взятки и требовать мзду. Добрососедские отношения могут испортиться в один момент по той простой причине, что вы ввязались в войну с фракцией, которая находится у черта на куличках и которую вы еще в глаза не видели, а маленькое, но гордое королевство может из принципа отказаться становиться вашим вассалом исключительно на том основании, что ваша империя “слишком сильная”.

Боевая система не привносит, по большому счету, ничего нового в серию, за исключением разве что адекватно работающей защитной формации, позволяющей с помощью щитов значительно снизить урон от вражеских стрел. Игнорировать лучников противника все еще не стоит, но перегруппировать войска, находящиеся под вражеским обстрелом, теперь проще.

Компьютер так и не научился адекватно вести себя во время автоматических боев и порой умудряется проиграть при равном соотношении сил, в то время как при ручном управлении тысяча солдат без особых проблем может справиться с трехтысячной вражеской армией, особенно при ночной атаке. К сожалению, порой приходится управлять войсками в малозначительных сражениях, которые хотелось бы пропустить, да еще игра частенько заставляет гоняться за откровенно слабым врагом по всей карте, отвлекая от важных занятий. Все дело в том, что малые поселения в Thrones of Britannia лишены стен и собственных гарнизонов, эти постройки доступны лишь в столицах провинций, а значит, захватываются они автоматически. Ушлый вражеский генерал может буквально за несколько ходов обрушить экономику вашей фракции, захватив несколько стратегически важных регионов и, проигнорировав столицы, отправиться дальше. Приходится или в срочном порядке отзывать войска с одного из рубежей, или же нанимать новые на месте. Благо теперь появления отрядов не нужно ждать несколько ходов — они нанимаются из глобального пула, доступны для использования сразу же, но укомплектованы изначально лишь на четверть. Подходит для того, чтобы быстро отвоевать утраченный регион, а вот отбить атаку полноценной вражеской армии не выйдет.

Thrones of Britannia действительно небольшая — несмотря на внушительную и достаточно детализированную карту Британских островов, одержать полную победу без проблем можно за полтора десятка часов. Плохо ли это? И да, и нет. С одной стороны, только ты успел стереть англосаксов с лица земли и превратить захудалую Нортумбрию в великую империю, отбив несколько вторжений заокеанских викингов, как игра сообщает, что все, цель достигнута, делать тут больше как бы и нечего. С другой — это отличный шанс опробовать новую фракцию, пока карта и игровая механика не успели наскучить. Игра умеет увлекать, как и любая другая часть Total War, однако на фоне Attila, не говоря уже о дилогии Total War: Warhammer, выглядит слишком компактно и скромно.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Возросшая динамика на глобальной карте, благодаря компактному размещению фракций; культурные отличия народов; традиционно замечательные битвы многотысячных армий Минусы: Некоторое упрощение по сравнению с предыдущими играми серии; отсутствие вызова в конце игры; скоротечность кампании Вывод: Старый добрый Total War в миниатюре

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