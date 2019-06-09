Total War: Three Kingdoms — Волны Великой реки бегут и бегут на восток





Годы, проведенные за разработкой фентезийного Total War: Warhammer, не могли не оставить свой отпечаток на Creative Assembly. Казалось бы, перед нами новая полноценная часть главной глобальной стратегии современности, а ролевые уши Warhammer бесстыдно торчат на самом видном месте. Что, как ни странно, идет игре на пользу.

Total War: Three Kingdoms Жанр Глобальная стратегия, Пошаговая стратегия

Платформы PC/PlayStation 4/Xbox One

Разработчик Creative Assembly

Издатель Sega

Сайт, Steam

Вернувшись домой, Чжу Цзунь от огорчения заболел и умер.

Ло Гуань-Чжун. Троецарствие

Пока без малого пять сотен бойцов оттесняют вражеские отряды у одних городских ворот, другие защищает генерал, в одиночку добивающий уже вторую сотню немытых крестьян с пиками. Хорошо, когда у тебя эпический конь, легендарное оружие и подвеска, знатно повышающая характеристики, главное — не забывать вовремя использовать навыки, и осаждающим вскоре ничего не останется, как позорно отступить.

Тем не менее, Total War: Three Kingdoms — это все еще классическая часть Total War, просто в Creative Assembly, затронув такой непростой период в истории Китая как Саньго, решили не изобретать велосипед и построили всю игру на основе романа Троецарствие, написанного Ло Гуаньчжуном спустя тысячу с лишним лет после упомянутых в нем событий. На художественный вымысел автор не поскупился, да и персонажей переписал по своему вкусу, разделив их на однозначно плохих и хороших, превратив заодно в некоторое подобие китайский богатырей.

Краткая вводная — власть в Империи Хань захватили евнухи, долгие годы тихой сапой завязывавшие на себя как политические, так и экономические процессы, утопив в итоге страну в коррупции и ослабив армию, что в итоге привело к ее распаду в 220 году н.э. Следующие 60 лет различные местечковые правители будут пытаться урвать свой кусок пирога — если не трон, за который борются царства Вэй, Шу и У, то хотя бы просто провинцию-другую. Здесь, собственно, и начинается игра. Причем игрок может выбрать один из двух режимов — “Роман”, в котором Three Kingdoms отдаленно напоминает основанную на том же литературном источнике Dynasty Warriors, здесь ролевая составляющая имеет большое значение, герои разбрасывают врагов пачками, умирают весьма неохотно и по ходу дела выполняют персональные квесты, либо “Хроники”, тяготеющие к стандартному игровому процессу серии.

Режим романа ожидаемо интереснее хроник, поскольку большинство нововведений полностью раскрываются именно в нем, ради чего стоит пожертвовать отходом от условного реализма происходящего. Основа игрового процесса остается неизменной — бои происходят в реальном времени на отдельных и, стоит заметить, очень живописных картах, а на глобальной карте империи игрок в пошаговом режиме занимается наймом и перемещением войск, изучением новых технологий (в Three Kingdoms они называются реформами), захватом провинций, развитием городов и построением экономики, чтобы вся махина империи работала как часы. Отсюда же вызываются экраны дипломатии, управления своей династией и чиновничьим аппаратом. И вот здесь уже начинаются первые сюрпризы.

Социальные связи в игре имеют некоторые особенности, мы ведь все-таки в Китае. Следить за тем, чтобы интересы генералов и придворных были удовлетворены, приходилось и раньше — знай себе вовремя повышай недовольных в звании, назначай их на руководящие посты и спи спокойно. В Three Kingdoms все несколько сложнее из-за особенностей китайского “социального капитала” (кумовства или блата, если вам так больше нравится) — Гуаньси. Гуаньси предполагает оказание друг другу различных, не всегда материальных, услуг и одолжений и построении отношений на этом фундаменте, и Creative Assembly с этой системой заморочились на славу. Многие персонажи, причем даже из разных фракций, оказываются связаны между собой, что нужно учитывать во время принятия любых решений, будь то распределение руководящих должностей, заключение брака, определение судьбы попавшего в плен вражеского генерала и даже составление собственной армии, которой теперь управляют три военачальника одновременно, и помоги вам Конфуций, если вы умудритесь назначить туда людей, которые на дух друг друга не переносят из-за расхождений во взглядах или несовместимых черт характера.

Доходит до смешного: назначенный на пост советника персонаж, принятый в мою фракцию после заключения сложного брака по расчету, разругался с остальными членами двора и поднял восстание потому, что новая жена отличалась нерешительностью, что его страшно раздражало, к тому же она была на ножах с его старым другом, а я когда-то казнил попавшего в плен друга генерала, находящегося в вассальной зависимости от его старой фракции, и не казнил другого генерала, который убил названного родича этого самого советника в бою, да к тому же поставил я его не на ту должность, которой он добивался. Какие именно из этих факторов играли ключевую роль, к сожалению, определить невозможно, но факт бунта на лицо.

Связи эти, как можно догадаться, не статичны и развиваются по мере игры — во время долгого похода после десятка битв военачальники сдружились, но вот во время очередной схватки один из них дал слабину и сбежал, что привело к гибели второго, а третий, обезумев от потери, стал сражаться еще яростней, победил — и вот уже сбежавший трус становится врагом не только для уцелевшего героя, но и для доброго десятка представителей других фракций, у которых были теплые отношения с погибшим. В то же время к победителю, приобретшему черту “вспыльчивость”, начинает прохладнее относиться император, поскольку он, в силу своего характера, ценит в подданных терпение.

Дипломатия, собственно, работает по тому же принципу, и другие фракции очень неохотно забывают о том, что тридцать лет назад назад вы воевали с их соседями (и неважно, что войну тогда развязали не вы), достойно обходитесь с солдатами их врагов или организовали брак с кем-то, кто им не по душе. Разумеется, чем мощнее становится ваше царство, тем больше вас боятся, и здесь приходится использовать подкуп, торговое влияние, браки по расчету и даже ультиматумы, чтобы вконец со всеми не переругаться. Со временем вы обзаводитесь вассалами, которые, впрочем, могут относиться к вам крайне негативно в силу всевозможных причин, и военными альянсами, которые могут рассыпаться в один момент. Вассалов можно аннексировать, но это действие обязательно будет расценено остальными фракциями как бесчестный поступок и заставит насторожиться остальных ваших сателлитов, так что часто злоупотреблять такой возможностью не рекомендуется, чревато бунтом и очередной войной.

К слову, при грамотном ведении войны ваш противник может отказаться от притязаний на трон и передать свои земли в вашу пользу, стоит лишь уничтожить несколько его ключевых полководцев и нарушить снабжение. Без финансирования и еды вражеские солдаты разбегаются кто куда, а в крупных городах начинаются бунты Желтых повязок, так что выбор у неприятеля невелик — войти в состав вашего царства, сохранив жизни своих персонажей, или же быть уничтоженным разбушевавшейся толпой. Собственно, эта механика работает и в обратную сторону — в Three Kingdoms приходится немало времени посвящать обустройству обороны, поскольку карта в игре просто огромная, а опасность может прийти оттуда, откуда ее никто не ждал. Конечно, ситуацию немного упрощает тот факт, что даже в небольших поселениях и на промышленных объектах теперь может быть расквартирован внушительный гарнизон, за что отвечает уровень построек, а свеженанятый полководец появляется на карте с каким-никаким, но личным составом, пусть и недоукомплектованным, но рассчитывать на то, что отправленные на войну отряды смогут оперативно вернуться для защиты оставленных в тылу провинций, не приходится, даже с соответствующими талантами и в режиме марша на это легко может уйти от трех до десяти ходов, так что за ответственными за производство пищи поселениями нужен глаз да глаз.

Деньги, даже в случае потери промышленных провинций, раздобыть не особо сложно — можно торговать, обменивать на монеты экипировку, спутников, дающих различные бонусы персонажам, и даже на неблагополучные регионы, в конце концов, можно потребовать ежемесячные выплаты у дружеских фракций, а вот с едой обычно у всех всё не очень гладко, ведь крупные города с населением в несколько миллионов человек потребляют ее в заоблачных количествах.

Собственно, активности на глобальной карте, наверное, самое интересное, что есть в Total War: Three Kingdoms, поскольку изменения в боевой системе минимальны, несмотря на присутствие героев. Распиаренный разработчиками режим дуэлей, в котором два полководца выясняют отношения один на один, без участия своих солдат, на деле работает не ахти как. Сражение происходит само по себе, от игрока требуется лишь своевременная активация умений. Проигравший боец погибает либо бежит с поля боя, оставляя свои отряды деморализованными. В теории звучит неплохо, вот только компьютер предлагает дуэли, только будучи уверенным в том, что его полководец значительно сильнее вашего, и игнорирует ваши попытки навязать дуэль, если картина диаметрально противоположная. Собственно, имеет смысл в самом начале боя активировать режим автоматического отказа от предложенных дуэлей, а то в пылу сражения можно прозевать брошенный вызов и обнаружить, что ваш полководец принял его самостоятельно. Выйти из поединка можно только сбежав и на помощь никто из товарищей прийти не сможет, так что будьте внимательны.

Поскольку действие разворачивается в пределах одной страны, рассчитывать на разнообразие юнитов не приходится, армии у всех участников войны более-менее одинаковые. Да, кто-то делает ставку на раннее появление лучников, у кого-то немного сильнее конница, у каждого претендента на трон есть уникальные бойцы, однако это и близко не идет в сравнение с тем, что мы видели в других играх серии. Юниты привычно копят опыт, становясь сильнее, но улучшать отряды, по крайней мере, у Гунсунь Цзаня, за которого я играл, нельзя, дешевое ополчение со временем приходится распускать, чтобы освободить место для тренированных бойцов.

Старый добрый принцип камень-ножницы-бумага никуда не делся. Пехота с пиками бьет конницу, конница легко разделывается с лучниками, лучники спокойно расстреливают пехоту. Вот только мечники на этот раз нужны исключительно во время штурма вражеских поселений для того, чтобы оттеснить защитников от ворот и брешей в стенах и дать дорогу коннице. Как обычно, самой действенной тактикой при бое в чистом поле остается скрытая от глаза врага конница, задача которой — зайти врагу в тыл и разобрать стрелков, пока его передовые отряды сдерживаются пехотой игрока, а лучники стреляют с вершины отдаленного холма, надежно прикрытые с флангов копейщиками. Про тыл можно особо не думать, конница противника редко додумывается обойти ваши порядки сзади, предпочитая устраивать налеты по флангам. Собственно, то же самое происходит и тогда, когда компьютер командует вашими войсками во время автобоя, примите это во внимание. Часто оказывается, что сражение, проигранное компьютером, можно без особых проблем выиграть, проведя грамотную атаку с тыла. Сам автобой, на удивление, стал на порядок лучше, чем в предыдущих играх серии — его можно смело использовать примерно в двух случаях из трех, хотя человек, в любом случае, остается вне конкуренции.

Нельзя сказать, что с Total War: Three Kingdoms Creative Assembly прыгнула выше головы, однако масштабы карты и сложности местной политики однозначно удивили. После бесконечной череды ремейков и компактных Attila и Thrones of Britannia мы наконец-то получили большую, комплексную Total War, посвященную совершенно новому историческому периоду, чего не случалось уже очень давно. Лишним будет упоминать о том, что выглядит игра замечательно, пусть и не революционно, а старый добрый принцип “еще один ход и спать” работает точно так же, как и девятнадцать лет назад.

Из серьезных минусов можно отметить только то, что ориентироваться в здешних провинциях, фракциях и персонажах довольно сложно — портретов персонажей мало, а их имена, как, впрочем, и названия провинций, могут отличаться всего одной буквой, так что читать нужно внимательно, а то я пару раз начинал войну не с тем соседом и изгонял со двора не того персонажа, которого нужно было. Флаги фракций ориентироваться не помогают, поскольку выглядят они зачастую одинаково, отличаясь лишь одним иероглифом, так что порой приходится наводить на поселения или армии курсор мыши, чтобы всплывающая подсказка прояснила, принадлежат ли они вам, вашему вассалу или вражеской фракции. А вот критических багов, на удивление, замечено не было даже на самом старте, хотя предыдущие игры этим грешили.

Одним словом, играть в Total War: Three Kingdoms нужно однозначно, Creative Assembly подготовила любителям тактических стратегий настоящий подарок, который наконец-то не воспринимается как еще одно DLC.