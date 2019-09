Джей Джей Абрамс отказался от контракта с Apple на $500 млн, чтобы подписать аналогичную сделку с WarnerMedia за $250 млн

На прошлой неделе американский кинорежиссер Джей Джей Абрамс подписал контракт с компанией WarnerMedia на создание эксклюзивного контента. Стороны сошлись на $250 млн, при этом по данным голливудских источников в процессе переговоров Абрамс отказался от суммы $500 млн, которую предлагала компания Apple за создание фильмов и сериалов для стриминговой платформы Apple TV+.

Проблема в более богатом предложении оказалась в том, что Apple хотела получить полный эксклюзив на контент, который снимал бы Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot Productions. В свою очередь контракт с WarnerMedia предусматривает возможность при желании писать сценарии, режиссировать и продюсировать фильмы и сериалы и для других компаний, что дает заметно большую творческую свободу для популярного и талантливого автора.

На данный момент Джей Джей Абрамс ведет несколько фильмов для компании Paramount Pictures, последнюю на данный момент часть «Звездных Войн» (Star Wars: Episode IX. The Rise of Skywalker) и еще ряд других проектов, включая сериал Little Voice для сервиса Apple TV+. Скорее всего именно поэтому автор не захотел связывать себя по рукам и ногам стопроцентным эксклюзивом.

В качестве дополнительных факторов отказа от работы с Apple эксперты называют направленность Джей Джея Абрамса на блокбастеры и долгоиграющие франшизы (Star Wars, Star Trek, Mission: Impossible) для кинотеатрального проката, тогда как яблочная компания хотела в первую очередь получить контент для развития стримингового сервиса.

Отметим, что с развитием стриминговых сервисов борьба за талантливых авторов будет разгораться с новой силой, так как мало запустить платформу и предложить низкую стоимость — подписчиков необходимо удерживать новым интересным контентом. Именно поэтому Netflix уже подписал таких знаковых авторов, как шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс и бывшая президентская пара Барак и Мишель Обама, а остальные участники сегмента в лице Amazon, Disney, Apple и др. постоянно работают над пополнением своей авторской обоймы.

Напомним, что компания WarnerMedia запустит новый стриминговый сервис HBO Max весной 2020 года, там соберут премиум-контент Warner Bros, New Line, DC, CW и др.

