Суд в Германии отклонил 4 патентных иска Qualcomm против Apple, но судебная борьба продолжается
Компании Qualcomm и Apple вовлечены в несколько судебных разбирательств. В исках фигурируют обвинения как в нарушениях патентов, так и в передаче коммерческой тайны сторонним компаниям. Очередной виток сюжета в этой длительной эпопее произошёл в Германии.
Региональный суд Мюнхена отклонил четыре иска Qualcomm, в которых Apple обвинялась в нарушении ряда патентов, связанных с организацией поиска на iPhone. В то же время суд ещё не принял решение в отношении четырёх других патентных исков Qualcomm против Apple, которые также связаны с реализацией функции поиска.
Отметим, тот же суд в позапрошлом месяце поддержал Qualcomm в другом деле против Apple и фактически запретил продажу смартфонов iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Германии. Но затем, уже в прошлом месяце, региональный суд Мюнхена отклонил ещё один иск о нарушении патентных прав, поданный компанией Qualcomm против Apple, назвав его «необоснованным».
Добавим, помимо патентных разбирательств, Qualcomm также пытается через суд оштрафовать Apple за неполное соблюдение запрета на продажи мобильных устройств в Германии. Qualcomm ссылается на пресс-релиз Apple, выпущенный после запрета продаж. В нём говорится, что затронутые модели iPhone будут по-прежнему доступны в других магазинах, несмотря на запрет. Так что это далеко не последняя новость о судебном противостоянии Qualcomm и Apple.
Источник: gizmochina
- Qualcomm — крупнейший поставщик микросхем, обеспечивающих подключение смартфонов к сотовым сетям. Но в последнее время компания все чаще становится объектом внимания для различных антимонопольных органов тех или иных стран.
- В начале 2017 года Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) подала в суд на Qualcomm, обвинив ее в неконкурентном поведении при заключении сделок с Apple, после чего последняя тоже подала в суд на Qualcomm, с требованием $1 млрд. Чуть позже Apple подала еще два иска против Qualcomm в Китае, где последнюю уже штрафовали за неконкурентное поведение и требование чрезмерных лицензионных отчислений, и еще один в Великобритании.
- Qualcomm неоднократно отвечала на обвинения Apple встречными исками с разного рода обвинения, в том числе и в краже технологических секретов с последующей передачей Intel.
- В конце 2018 года глава Qualcomm заявил о скором примирении с Apple.
- Тем не менее в начале декабря Китай заблокировал продажи ряда моделей iPhone из-за нарушения двух патентов Qualcomm.
- А в конце декабря суд в Германии запретил продажу нескольких моделей iPhone по иску Qualcomm.
- Также Qualcomm пытается добиться запрета на импорт Apple iPhone в США.