Суд в Германии отклонил 4 патентных иска Qualcomm против Apple, но судебная борьба продолжается

Компании Qualcomm и Apple вовлечены в несколько судебных разбирательств. В исках фигурируют обвинения как в нарушениях патентов, так и в передаче коммерческой тайны сторонним компаниям. Очередной виток сюжета в этой длительной эпопее произошёл в Германии.

Региональный суд Мюнхена отклонил четыре иска Qualcomm, в которых Apple обвинялась в нарушении ряда патентов, связанных с организацией поиска на iPhone. В то же время суд ещё не принял решение в отношении четырёх других патентных исков Qualcomm против Apple, которые также связаны с реализацией функции поиска.

Отметим, тот же суд в позапрошлом месяце поддержал Qualcomm в другом деле против Apple и фактически запретил продажу смартфонов iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Германии. Но затем, уже в прошлом месяце, региональный суд Мюнхена отклонил ещё один иск о нарушении патентных прав, поданный компанией Qualcomm против Apple, назвав его «необоснованным».

Добавим, помимо патентных разбирательств, Qualcomm также пытается через суд оштрафовать Apple за неполное соблюдение запрета на продажи мобильных устройств в Германии. Qualcomm ссылается на пресс-релиз Apple, выпущенный после запрета продаж. В нём говорится, что затронутые модели iPhone будут по-прежнему доступны в других магазинах, несмотря на запрет. Так что это далеко не последняя новость о судебном противостоянии Qualcomm и Apple.

Источник: gizmochina